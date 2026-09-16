Tunisie: Nouvelle nomination à la Présidence du Gouvernement

Une décision de la Présidente du Gouvernement, datée du 15 septembre 2026, publiée au JORT n°92 du 15 septembre 2026, porte désignation de Mme Amira Bibani en qualité de membre représentant le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger au sein du conseil de l'établissement du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Mme Amira Bibani remplace, à ce poste, Mme Rifka Khlaifia.

Dans nos archives La diplomatie, garant de la réussite sociale et économique de la Tunisie : L'approche prospective du Président Kaïs SaïedSelon la même décision, cette désignation prend effet à compter du 17 février 2026.