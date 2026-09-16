Afrique du Nord: De la Tunisie à l'Italie - Une dépression bouleverse la météo en Méditerranée

Une dégradation notable des conditions météorologiques se profile sur le bassin méditerranéen. Une dépression évoluant entre la région de la Tunisie, le centre de la Méditerranée et le sud de l'Italie favorise une évolution instable du temps, avec des pluies orageuses attendues en Tunisie à partir de jeudi 17 septembre, tandis que le sud de l'Italie connaît déjà les premiers effets de cette perturbation.

En Tunisie, l'Institut national de la météorologie (INM) prévoit des pluies temporairement orageuses et localement abondantes à partir de l'après-midi de jeudi. Les précipitations débuteront dans les régions occidentales avant de gagner progressivement les régions orientales.

Les quantités les plus importantes sont attendues notamment dans les gouvernorats de Siliana, Kairouan, Mahdia, Monastir, Sousse, Zaghouan et Nabeul. Les cumuls devraient généralement se situer entre 20 et 40 millimètres, avec des quantités pouvant atteindre localement 60 millimètres.

Le passage des cellules orageuses pourrait également s'accompagner de chutes de grêle et de fortes rafales de vent.

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Une dépression qui évolue vers l'Italie

Cette évolution météorologique s'inscrit dans une configuration plus large à l'échelle méditerranéenne.

Selon des informations météorologiques rapportées en Italie, un minimum dépressionnaire en provenance de la région de la Tunisie se dirige vers la mer Ionienne et le sud de l'Italie, favorisant l'apparition d'averses et d'orages, notamment en Sicile et dans les secteurs exposés à la mer Ionienne.

La situation contraste avec celle observée dans le nord et le centre de l'Italie, où l'influence de l'anticyclone des Açores contribue davantage au maintien de conditions relativement stables.

Dans le sud du pays, en revanche, l'arrivée de la perturbation entraîne une évolution plus instable, avec des précipitations et des orages attendus localement.

De l'air froid venu d'Europe

La dynamique météorologique ne se limite pas au déplacement de la dépression. Une autre composante importante réside dans la descente d'air froid en provenance de l'est de l'Europe vers le bassin méditerranéen.

Dans nos archives Spoliation de l'Université Ez-zitouna : un drame silencieux pour la Tunisie et le monde musulmanLa baisse de la pression sur le centre de la Méditerranée et la présence de hautes pressions sur l'Atlantique et l'Europe occidentale peuvent favoriser cette circulation méridionale de l'air froid.

Selon certains scénarios météorologiques, cette masse d'air froid pourrait ensuite s'isoler au-dessus de la Tunisie, entourée par des zones de hautes pressions. Cette configuration est susceptible de favoriser son maintien dans la région et la formation d'une "goutte froide", également appelée dépression froide isolée.

Une goutte froide correspond à une poche d'air froid isolée de la circulation atmosphérique générale, généralement en altitude. Lorsqu'elle interagit avec des masses d'air plus chaudes et humides, elle peut renforcer l'instabilité atmosphérique et favoriser le développement de nuages convectifs, d'averses et d'orages.

Pour la Tunisie, l'INM prévoit que les perturbations se poursuivront vendredi 18 et samedi 19 septembre dans la plupart des régions.

Les pluies pourraient être parfois abondantes, notamment dans les régions occidentales du Nord et du Centre, ainsi que sur les côtes orientales.

Cette évolution pourrait ainsi marquer une rupture avec les conditions plus stables et chaudes observées précédemment, avec une atmosphère progressivement plus humide et instable.

Et après le 19 septembre ?

Au-delà des prévisions détaillées de l'INM pour jeudi, vendredi et samedi, certains scénarios météorologiques envisagent une période plus perturbée entre le 17 septembre et la fin du mois, concernant notamment la Tunisie, l'Algérie et la Libye.

Il convient toutefois de distinguer ces tendances à plus longue échéance des prévisions à court terme : l'intensité, la trajectoire et la durée de la dépression restent susceptibles d'évoluer au fil des prochains modèles météorologiques.

L'évolution observée dans le sud de l'Italie constitue néanmoins un élément supplémentaire permettant de suivre la dynamique du système dépressionnaire à l'échelle du bassin méditerranéen.

Pour la Tunisie, les prochains jours s'annoncent donc marqués par un temps instable, des pluies parfois fortes, des orages, de possibles chutes de grêle et de fortes rafales, avec une vigilance particulière dans les régions où les cumuls pourraient atteindre localement 60 millimètres.