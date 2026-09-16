Tunisie: Journée mondiale de l'Ozone 2026 - Le pays accélère sa transition vers un refroidissement durable

À l'occasion de la Journée mondiale de l'Ozone, célébrée cette année sous le thème « Action mondiale pour une planète plus fraîche », la Tunisie réaffirme son engagement en faveur de la protection de la couche d'ozone et de la lutte contre le changement climatique.

Organisé par l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), à travers son Unité Nationale d'Ozone, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le séminaire national tenu à Tunis a permis de faire le point sur les avancées de la Tunisie dans la mise en oeuvre du Protocole de Montréal et de l'Amendement de Kigali, ainsi que sur les prochaines étapes de la transition vers un refroidissement plus durable.

Cette célébration revêt une dimension particulière cette année, avec le 10e anniversaire de l'Amendement de Kigali, qui a engagé la communauté internationale dans la réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC), de puissants gaz à effet de serre. Alors que la hausse des températures accroît la demande mondiale en refroidissement, l'enjeu est désormais de réduire l'empreinte climatique du secteur tout en améliorant son efficacité énergétique et sa compétitivité industrielle.

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De la réduction des substances à la transformation du secteur

La Tunisie a franchi plusieurs étapes importantes dans la mise en oeuvre du Protocole de Montréal et de l'Amendement de Kigali. Le pays a notamment éliminé les CFC dans l'ensemble des secteurs, contribuant à éviter près de 5 millions de tonnes de CO₂ équivalent.

Dans le cadre du programme d'élimination des HCFC, mis en oeuvre avec l'appui de l'ONUDI, la Tunisie a atteint une réduction de 70 % de sa consommation à fin 2025, contribuant à une réduction estimée à près de 900 000 tonnes de CO₂ équivalent par an. L'objectif est désormais de poursuivre cette trajectoire jusqu'à l'élimination complète des HCFC à l'horizon 2030.

Depuis janvier 2024, la Tunisie applique également son dispositif national de réduction progressive des HFC, conformément à l'Amendement de Kigali. Elle vise une réduction de 23,8 % de sa consommation de HFC d'ici 2030, à travers son Plan national de réduction progressive des HFC, soutenu par le Fonds multilatéral. Ce plan associe mesures réglementaires et accompagnement des acteurs économiques, notamment à travers la conversion des lignes de production, le renforcement des capacités techniques et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

« Aujourd'hui, notre priorité est de faire de la transition vers un refroidissement plus durable une réalité pour l'ensemble du secteur. Cela implique d'accompagner les industriels dans l'évolution de leurs technologies, tout en renforçant les compétences et les dispositifs nationaux nécessaires à une gestion responsable des fluides frigorigènes », a souligné M. Youssef Hammami, Coordinateur de l'Unité Nationale d'Ozone à l'ANPE.

Des investissements concrets pour une industrie du refroidissement plus durable

Cette transition entre aujourd'hui dans une nouvelle phase : il ne s'agit plus uniquement de remplacer les substances réglementées, mais d'accompagner l'industrie vers des technologies plus performantes, à plus faible potentiel de réchauffement climatique et à meilleure efficacité énergétique.

Dans ce cadre, avec le soutien du Fonds multilatéral, l'ONUDI a accompagné la conversion de sept entreprises industrielles tunisiennes vers le réfrigérant R-32. Achevé en août 2026, le projet comprend la conversion des lignes de production ainsi que la fourniture et l'installation des équipements nécessaires à cette transformation, leur mise en service et l'accompagnement technique des équipes.

Dans nos archives Pourquoi : La rougeole et ses méfaitsD'un montant d'environ 1,016 million de dollars, le projet devrait permettre d'éviter directement près de 150 000 tonnes de CO₂ équivalent grâce à l'adoption de technologies à plus faible impact climatique, tout en intégrant des exigences élevées en matière d'efficacité énergétique.

Cette transformation industrielle s'accompagne d'un renforcement des capacités nationales et de la mise en place d'un système de récupération, de recyclage et de régénération (RRR) des fluides frigorigènes, avec notamment deux centres dédiés à Tunis et à Sfax.

La prochaine étape vise à aller au-delà de la seule substitution des fluides frigorigènes pour intégrer pleinement l'efficacité énergétique. Une nouvelle collaboration avec l'ONUDI, dotée de 1,34 million de dollars, vise notamment à améliorer les performances énergétiques des climatiseurs et à soutenir la mise en place de normes minimales de performance énergétique alignées sur les standards internationaux.

Une vision intégrée de l'ONUDI du refroidissement durable

À l'échelle mondiale, l'ONUDI défend une approche du refroidissement durable qui va au-delà de la substitution des fluides frigorigènes, en intégrant la transition technologique, l'efficacité énergétique, les compétences et la compétitivité industrielle. Cette vision, mise en avant lors du Sustainable Cooling Forum 2026 organisé à Vienne, se traduit concrètement en Tunisie à travers l'accompagnement des industriels, le renforcement des compétences et des dispositifs de gestion responsable des fluides frigorigènes.

« L'ONUDI promeut une approche systémique du refroidissement durable, qui allie transition technologique, efficacité énergétique, compétitivité des entreprises industrielles, et création d'emplois qualifiés. En combinant ces différents leviers, la Tunisie ouvre la voie à un secteur du refroidissement plus performant, plus compétitif et mieux adapté aux défis climatiques », a déclaré M. Lassaad Ben Hassine, Représentant Pays de l'ONUDI en Tunisie.

La Journée mondiale de l'Ozone 2026 marque ainsi une nouvelle étape dans cette transition : celle d'une action qui ne se limite plus à l'élimination des substances réglementées, mais qui contribue à construire une industrie du refroidissement plus durable et plus résiliente.