Tunisie: Sécurité alimentaire - L'Office des céréales dresse le bilan de la récolte 2026 et lance la campagne de semis

Sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, l'Office des céréales organise demain, jeudi 17 septembre 2026 à la Cité des sciences de Tunis, une conférence nationale dédiée à l'évaluation de la campagne de collecte des céréales de la récolte 2026 et à la finalisation des préparatifs logistiques pour la prochaine saison des semailles 2026-2027.

Les travaux s'ouvriront par un bilan global des grandes cultures de l'exercice 2025-2026, présenté par Mohamed Ali Ben Romdhane, représentant de la Direction générale de la production agricole. Au programme aussi la présentation des indicateurs de collecte exposée par l'Office des céréales où l'on passera en revue le déploiement d'une nouvelle plateforme cartographique numérique d'aide à la décision.

La première partie de la rencontre intégrera une intervention technique de la cellule centrale de suivi des incendies du ministère de l'Intérieur, une analyse de l'Institut national des grandes cultures, ainsi qu'une synthèse des attentes des producteurs portée par l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. La Chambre nationale des collecteurs et stockeurs de céréales détaillera pour sa part les défis structurels du secteur. La journée comprendra aussi un volet financier présenté par la Banque nationale agricole.

La seconde session s'articulera autour de la performance des variétés céréalières dans le Nord, une étude effectuée par l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie, avant d'aborder la feuille de route des semis 2026-2027 avec la Direction de la production agricole et le Groupe chimique tunisien.

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Dans nos archives Une promenade de voitures classiques à Sfax : une bouffée de joie pour les habitantsSur le front des statistiques d'exploitation, la présidente-directrice générale de l'Office des céréales, Saloua Ben Hadid, a confirmé que le volume global collecté s'élève à environ 11 millions de quintaux à l'approche de la clôture de la saison. La responsable a précisé que 8 millions de quintaux sont faits de blé dur destiné à la filière de la semoule, du couscous et des pâtes alimentaires, représentant ainsi 75 % des apports. Les structures comptabilisent également 1,7 million de quintaux de blé tendre pour la minoterie et la boulangerie, sur une superficie cultivée de 49 000 hectares.

Le bilan note toutefois un recul de 42 % de la production d'orge, une filière libéralisée où le tarif étatique fait office de prix d'intervention, laissant l'agriculteur libre de vendre sur le marché ou d'abonder les centres agréés. L'office, notons-le, a sécurisé 680 000 quintaux de semences sélectionnées brutes, dont un quota de 500 000 quintaux certifiés sera mis à la disposition des producteurs pour lancer la nouvelle campagne.