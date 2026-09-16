Tunisie: Coopération académique - L'IFT lance la deuxième édition des bourses de recherche pour les doctorants tunisiens

L'Institut français de Tunisie (IFT) a officiellement ouvert les candidatures pour la deuxième édition de son programme de bourses de recherche pour l'année 2026. A noter d'emblée que la date limite pour la soumission des dossiers de candidature a été fixée au 30 septembre courant à minuit.

Ce dispositif d'excellence prévoit l'attribution de cinq bourses de mobilité d'une durée d'un mois destinées à des chercheurs tunisiens titulaires d'un doctorat. L'objectif de cette structure d'appui est de permettre aux lauréats de développer des projets scientifiques innovants en partenariat direct avec des laboratoires et des chercheurs établis en France.

Pour la présente session, les allocations se concentrent exclusivement sur deux orientations thématiques majeures. Le premier axe englobe les problématiques liées à la santé, la société et l'intelligence artificielle, ciblant le vieillissement de la population, la santé mentale des jeunes, les inégalités d'accès aux soins ainsi que l'intégration des technologies numériques et des algorithmes au sein des systèmes de santé.

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Le second volet s'articule autour du changement climatique, des ressources et de la protection du patrimoine, intégrant la gestion durable de l'eau et de l'énergie, la résilience des infrastructures face aux risques environnementaux et l'adaptation des territoires à la transition écologique.

Conditions de sélection

Les critères d'éligibilité, note l'IFT, excluent d'office les candidats dotés de la nationalité française, qu'elle soit unique ou binationale, ainsi que les titulaires d'un autre financement actif issu de l'ambassade de France ou d'universités tierces. Les postulants doivent transmettre par voie électronique un dossier comprenant le formulaire officiel complété et un document unique au format PDF.

Ce fichier doit regrouper un curriculum vitae de deux pages maximum, une copie certifiée du diplôme de doctorat, une note de présentation du projet de recherche limitée à quatre pages et une lettre d'acceptation formelle du laboratoire d'accueil en France.

L'évaluation et la sélection des candidats seront confiées à un comité d'experts universitaires, les résultats devant faire l'objet d'une notification individuelle.

A savoir que la dotation intègre la gratuité des droits de visa hors frais de l'opérateur TLS, la prise en charge des billets d'avion aller-retour et une couverture d'assurance maladie. Sur le plan financier, les lauréats ayant soutenu leur thèse depuis moins de cinq ans percevront une allocation mensuelle de 1704 euros, tandis que le montant est porté à 2055 euros pour les profils ayant plus de cinq ans d'ancienneté post-doctorale.