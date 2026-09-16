Tunisie: Littérature - Le Tunisien Imed Guida remporte le Prix Khaled Khalifa 2026

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

L'écrivain tunisien Imed Guida a remporté la 2e édition du Prix Khaled Khalifa du premier roman (2026) pour son manuscrit non publié « Les Révolus » (Al-Munsarimun). La cérémonie de remise du prix aura lieu le 30 septembre à Lattaquié, en Syrie.

Sélectionnée parmi des candidatures venues de tout le monde arabe, l'oeuvre du jeune auteur tunisien (né en 1991) a convaincu un jury international composé de figures de la littérature palestinienne, égyptienne et syrienne. En consécration de ce travail inédit, la distinction offre au lauréat une dotation de 1 000 dollars ainsi que la prise en charge intégrale de la publication et de la diffusion de sa première oeuvre.

Dans nos archives Le Tunisien Samy Chaffai sacré meilleur créateur de contenu dans le monde arabe dans la catégorie ArtDans « Les Révolus », Imed Guida dresse un portrait saisissant de la Tunisie contemporaine post-révolution. À la croisée de la fiction et du témoignage social, le récit dissèque le désenchantement d'une génération, la dégradation des institutions et la crise des valeurs, tout en mettant en lumière la quête inébranlable de liberté et la résistance par les liens humains face à la dérive sociale.

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La remise du prix se déroulera à Lattaquié à une date hautement symbolique : le 30 septembre coïncide avec le troisième anniversaire de la mort du célèbre romancier et scénariste syrien Khaled Khalifa (1964-2023). Créé pour honorer la mémoire de l'auteur d'Éloge de la haine, ce prix annuel vise à faire émerger de nouvelles voix littéraires audacieuses et engagées, fidèles aux valeurs de liberté et d'innovation défendues par l'écrivain disparu.

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