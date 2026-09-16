Afrique: Nouvelair lance une nouvelle ligne directe reliant Tunis au Caire

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le mercredi 16 septembre marque le lancement de la nouvelle ligne directe de nouvelair reliant Tunis au Caire.

Cette nouvelle desserte sera opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires, chaque mercredi et dimanche, offrant ainsi aux passagers une nouvelle option de voyage direct entre la Tunisie et l'Égypte.

Avec l'ouverture de cette liaison, nouvelair poursuit le développement de son réseau au Moyen-Orient et élargit les possibilités de voyage proposées au départ de la Tunisie.

Dans nos archives Restitution des fonds spoliés : la Tunisie appelle à briser les blocages internationauxLe Caire, capitale de l'Égypte et l'une des principales métropoles de la région, constitue une destination emblématique, à la croisée de l'histoire, de la culture et des échanges économiques.

Cette nouvelle liaison permet aux passagers de rejoindre Le Caire en vol direct, tout en bénéficiant des possibilités de correspondance offertes depuis cette destination vers plusieurs marchés régionaux et internationaux.

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