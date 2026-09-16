Tunisie: Maladies chroniques - Des scientifiques découvrent un mécanisme qui stoppe l'inflammation

Des scientifiques britanniques ont identifié un mécanisme biologique naturel permettant à l'organisme de mettre fin aux processus inflammatoires impliqués dans l'arthrite, les maladies cardiovasculaires et plusieurs troubles immunitaires. Cette avancée ouvre la voie à de nouveaux traitements pour les maladies inflammatoires chroniques, qui touchent des millions de personnes à travers le monde.

Selon l'étude menée par des chercheurs de l'University College de Londres (UCL) et publiée dans la revue Nature Communications, une famille de petites molécules lipidiques, les « époxy-oxylipines », joue un rôle clé dans l'interruption de l'inflammation. Ces molécules empêchent la prolifération excessive des « monocytes intermédiaires », une variété de globules blancs utiles à la guérison à court terme, mais dont l'accumulation contribue au développement d'inflammations chroniques.

Lors d'un essai clinique mené directement chez l'humain, les experts ont constaté qu'une hausse du taux d'époxy-oxylipines accélérait la soulagement de la douleur tout en réduisant drastiquement le nombre de monocytes intermédiaires dans le sang et les tissus.

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Dans nos archives Hajj : lancement d'un nouveau service exclusivement réservé aux femmes sur les Lieux SaintsLa Dre Olivia Bracken, du département de rhumatologie, gériatrie et médecine régénérative de l'UCL et autrice principale de l'étude, souligne que ces travaux mettent en lumière une voie naturelle capable de freiner l'expansion nocive des cellules immunitaires. Cibler ce mécanisme pourrait permettre de concevoir des thérapies plus sûres, capables de restaurer l'équilibre immunologique sans provoquer d'immunosuppression générale.

L'inflammation constitue une réponse défensive essentielle du système immunitaire pour combattre les infections et réparer les tissus lésés. Toutefois, lorsqu'elle persiste, elle s'attaque aux tissus sains et favorise la survenue de pathologies graves telles que l'arthrite, les maladies cardiaques ou le diabète.