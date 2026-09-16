Tunisie: « UGFS Run » à La Marsa - Une course solidaire pour rénover une école à Aïn Draham et lutter contre l'abandon scolaire

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La corniche de La Marsa accueillera dimanche prochain une manifestation sportive de course à pied dont les recettes seront consacrées à la lutte contre le phénomène de l'abandon scolaire précoce.

Inès Bouamid, membre du comité d'organisation, a précisé dans une déclaration à la TAP que cette manifestation, intitulée « UGFS Run », en est cette année à sa cinquième édition. Elle prévoit une participation située entre 1 500 et 1 800 coureurs.

Elle a ajouté que le programme comprend trois épreuves : une première ouverte à tous sur une distance de 5 km, une deuxième réservée aux coureurs des clubs sur 10 km, et une troisième destinée aux enfants sur 1 km. Elle a indiqué que les inscriptions restent ouvertes au public jusqu'au 19 septembre.

Elle a expliqué que l'événement, qui coïncide avec la rentrée scolaire, revêt une dimension de sensibilisation visant à réduire l'abandon scolaire précoce chez les enfants. Elle a souligné que la totalité des recettes de cette édition sera allouée à la finalisation de la rénovation d'une école dans la ville d'Aïn Draham, rattachée au gouvernorat de Jendouba.

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Elle a enfin affirmé que la crédibilité, la transparence ainsi que le succès des quatre éditions précédentes figurent parmi les principaux facteurs ayant contribué à la pérennité de cet événement. L'initiative est organisée en coordination avec la Commissariat régional de la jeunesse et des sports et parrainée par la société United Gulf Financial Services - North Africa (UGFS-NA), avec au programme diverses animations et des prix de valeur pour les vainqueurs.

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