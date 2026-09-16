Tunisie: Plus de 160 mille dinars détournés présumément des comptes de clients - Un cadre bancaire placé en détention

Plus de 160 mille dinars détournés présumément des comptes de clients : un cadre bancaire placé en détention

Le juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a émis, mardi, un mandat de dépôt en prison à l'encontre d'un cadre bancaire travaillant au sein d'un établissement financier de la capitale, dans le cadre d'une affaire de détournement présumé de fonds appartenant à plusieurs clients, pour un montant dépassant 160 mille dinars, selon les premiers éléments de l'enquête.

L'affaire a été révélée après que plusieurs clients ont déposé des plaintes et alerté la direction de la banque, à la suite de la découverte de retraits et de virements suspects effectués à partir de leurs comptes à leur insu.

À la suite d'un audit financier interne ayant fait apparaître des soupçons de détournement, la direction de l'établissement a informé le ministère public, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire.

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Les premières investigations ont révélé que le suspect aurait profité de ses fonctions et de son accès au système informatique de la banque pour effectuer des opérations de virement et falsifier des documents, dans le but présumé de transférer les fonds des clients vers son propre compte.

Le dossier a été transmis au juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, qui a procédé à l'interrogatoire du suspect avant de décider de son placement en détention.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ensemble des opérations financières concernées et de vérifier l'éventuelle implication d'autres personnes.

Le suspect bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à l'établissement définitif des faits par la justice.