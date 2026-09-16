Congo-Kinshasa: Les combats se poursuivent après la reprise de plusieurs villages de Masisi par les Wazalendo

Les affrontements entre une coalition des Wazalendo, alliée aux FARDC, et les rebelles de l'AFC/M23 se sont poursuivis ce mercredi 16 septembre 2026 autour de Kasake, dans la chefferie des Bahunde, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo ont repris mardi le contrôle de plusieurs villages du groupement Ufamandu Ier, tandis qu'une grande partie de la population demeure déplacée vers le territoire voisin de Walikale.

Les affrontements ont repris tôt ce mercredi dans le village de Kasake, situé à quelques kilomètres de Remeka en direction de Ngungu, rapportent plusieurs sources locales. Selon ces dernières, une coalition d'environ cinq groupes armés Wazalendo, alliée aux FARDC, est engagée dans ces opérations.

D'après les mêmes sources, ces combattants cherchent à reprendre le contrôle de localités perdues à la suite des violents combats qui les ont opposés à l'AFC/M23 entre le 15 et le 20 août derniers.

Plusieurs positions reconquises

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Mardi, après des affrontements ayant débuté vers 2 heures du matin et qui se sont poursuivis jusqu'au-delà de 18 heures locales, les Wazalendo ont repris le contrôle des agglomérations de Remeka, Katuunda, Miko, Kareta et de leurs environs, dans le groupement Ufamandu Ier.

Selon le porte-parole de la 34e région militaire, le major Dieudonné Kasereka, les positions reconquises se situent notamment dans la zone d'Ufamandu, chefferie des Bahunde, ainsi que dans les secteurs de Katoyi et d'Osso-Banyungu, dans le territoire de Masisi.

D'autres localités auraient également été reprises dans le groupement de Luberike, dans le territoire de Walikale.

Une situation sécuritaire toujours préoccupante

D'autres affrontements ont également été signalés dans le secteur de Katoyi, notamment autour de Bibatama, Mitimingi et Katoyi-Centre.

Selon des sources de la société civile locale, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans cette zone. Cette insécurité empêche le retour de nombreuses familles dans leurs villages et les contraint à rester déplacées dans les groupements voisins de Waloa, dans le territoire de Walikale.