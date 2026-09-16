Congo-Kinshasa: Braquage sur le Boulevard du 30 juin au pays

16 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des passants ont vécu une véritable scène de guerre mardi 15 septembre 2026 sur le Boulevard du 30 juin, au niveau de la Raw Bank et du Supermarché Kin Mart à Kinshasa/Gombe. Il était 13h, lorsque trois individus aux visages presque masqués sur une moto ont braqué un vendeur de crédits d'appel au niveau de l'ex-Société CANON.

Face à la résistance du vendeur, qui ne voulait pas céder son sac, un des bandits a tiré sur le pied du vendeur puis arraché son sac.

Dans leur fuite, les trois bandits ont tiré en l'air et seront vite renversés accidentellement par une autre moto devant le supermarché Kin Mart.

Face aux tirs à bout portant de ces individus déjà par terre, les gardes en postes devant la Raw Bank et ceux de Kin Mart ont aussi riposté par des tirs.

Les malfrats ont tout de même réussi prendre la fuite en tirant sur des voitures et autres shops se trouvant sur leur passage.

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