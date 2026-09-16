Congo-Kinshasa: Risque de déperdition scolaire trois semaines après la rentrée au Maniema

Trois semaines après la rentrée scolaire, plusieurs élèves ne fréquentent toujours pas les cours dans la province éducationnelle Maniema 1, à Kindu. Le directeur provincial de l'éducation (PROVED), Jacques Mutoo Balingene, a alerté mardi 15 septembre sur cette situation et a appelé les parents à favoriser le retour de leurs enfants en classe.

Selon le PROVED, les difficultés financières de certaines familles, notamment pour l'achat de nouveaux uniformes et de fournitures scolaires, figurent parmi les principales raisons de cette absence prolongée.

Pour Jacques Mutoo Balingene, le manque de moyens ne devrait pas empêcher les enfants de reprendre les cours. Il rappelle que les uniformes et autres fournitures scolaires de l'année précédente peuvent toujours être utilisés.

« Si les parents n'ont pas de moyens, pourquoi ne peuvent-ils pas envoyer leurs enfants avec les habits de l'année passée ? [...] L'uniforme de l'année passée est toujours valable », souligne-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable de l'éducation invite également les parents à sensibiliser les enfants qui hésitent à retourner en classe par timidité ou par crainte de se retrouver avec des camarades portant de nouveaux uniformes.

Le retard s'accumule

Cette situation intervient alors que les enseignants ont repris les cours depuis le 1er septembre et que le calendrier scolaire se poursuit normalement.

Jacques Mutoo Balingene précise qu'aucun réaménagement du calendrier n'est prévu pour permettre aux élèves absents de rattraper les cours déjà dispensés.

Il appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans les meilleurs délais, afin d'éviter qu'ils accumulent davantage de retard dans les apprentissages et de préserver leur parcours scolaire.