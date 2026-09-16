Soudan: Malik Aqar - L'unité du pays est une ligne rouge, et pas d'alternative à une armée unique

Le vice-président du Conseil souverain de transition, le général Malik Agar a rencontré mardi à Khartoum un groupe de journalistes et de professionnels des médias participant au forum médiatique. Il a salué le rôle national des médias soudanais dans le soutien à l'État, ainsi que le courage des journalistes pendant la guerre.

Agar a estimé que les journalistes patriotes ont fait face au complot visant le Soudan, menant « la bataille de la plume » aux côtés des combats sur le terrain. Il a souligné l'importance des médias dans la défense des causes de l'État et la lutte contre les campagnes de désinformation et de ciblage.

Sur le plan militaire, il a indiqué que le commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, déployait de grands efforts, affirmant que la direction était rassurée quant à la situation sécuritaire dans le pays. Il a décrit sa relation avec le président du Conseil souverain comme excellente, précisant qu'ils travaillent en parfaite harmonie et partagent la responsabilité de cette phase difficile.

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Le vice-président a aussi insisté sur l'absence d'alternative à l'option de la « seule armée », affirmant que les forces des mouvements signataires de l'Accord de Juba seront intégrées aux forces armées à la fin de la guerre. Il a enfin réaffirmé que l'unité du Soudan est une ligne rouge et a qualifié les allégations sur l'usage d'armes chimiques de mensonges politiques.