Soudan: Le représentant spécial du Premier ministre réaffirme la solidité des relations soudano-saoudiennes

Le représentant spécial du Premier ministre, Dr Al-Hussein Al-Hafian a salué la solidité des relations entre le Soudan et l'Arabie saoudite, mettant en avant le soutien important apporté par le Royaume au Soudan, en particulier dans le contexte exceptionnel que traverse le pays. Il a ajouté que les liens bilatéraux connaissent un développement continu.

Lors de sa rencontre mardi à Khartoum avec l'ambassadeur saoudien, Zaid Al-Harbi, il a exprimé sa gratitude pour les positions de soutien constantes de l'Arabie saoudite envers le Soudan, au nom du leadership, du gouvernement et du peuple saoudiens.

De son côté, l'ambassadeur a souligné la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les deux pays et la volonté de la direction saoudienne de les renforcer au service des intérêts communs des deux peuples. Il a réitéré la position ferme de son pays en faveur de la sécurité, de la stabilité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan.

L'ambassadeur a également annoncé une subvention de 20 millions de dollars, accordée par le Fonds saoudien, au profit des ministères des Finances, de l'Agriculture, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, de la Santé, ainsi que de la Culture et de l'Information.

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La rencontre a aussi porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et sur l'activation du Conseil de coordination soudano-saoudien conjoint, coprésidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.