Afrique de l'Est: Soudan participe à la réunion ministérielle de l'IGAD à Djibouti

L'ambassadeur Mouawiya Osman , sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a conduit la délégation soudanaise à la 74e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'IGAD, tenue mardi à Djibouti. La délégation comprenait également l'ambassadeur du Soudan à Djibouti, Mohamed Saïd Hassan.

Dans son intervention, il a souligné l'amélioration sensible de la situation au Soudan et les avancées réalisées par les forces armées soudanaises sur le terrain. Il a aussi évoqué les destructions systématiques et les attaques contre les civils menées par la milice rebelle, qualifiant ces actes de crimes graves dénoncés par plusieurs États et organisations.

Il a appelé l'IGAD à soutenir le Dialogue soudano-soudanais visant à résoudre les questions nationales sans ingérence extérieure, et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à maintenir l'ouverture des passages frontaliers pour l'acheminement de l'aide humanitaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable soudanais a également réaffirmé l'appui de Khartoum à l'IGAD pour la mise en oeuvre de ses projets, notamment dans la gestion des phénomènes naturels et la lutte contre les effets du changement climatique. Les participants ont exprimé leur solidarité avec le Soudan et leur attachement à sa souveraineté et à son intégrité territoriale.