Soudan: Dr Haitham examine la coopération sanitaire avec l'ambassadeur saoudien

16 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Soudan, Dr Zaid Al-Harbi, sur les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la santé et les perspectives de coopération.

Le ministre a salué le soutien continu du Royaume au Soudan, y compris durant la guerre. Il a indiqué que le Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salmane avait fourni 60% de l'appui sanitaire reçu par le pays au cours de la première année, en coordination avec l'ambassade saoudienne. Le montant total de cette aide avait atteint 33 millions de dollars à fin 2025.

Dr Ibrahim a présenté la stratégie ministérielle de reconstruction et appelé à renforcer le partenariat, notamment dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires, la fourniture d'équipements et l'industrie pharmaceutique.

L'ambassadeur a plaidé pour une évolution des relations, de l'aide vers un partenariat durable, équitable et mutuellement bénéfique.

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