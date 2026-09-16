Soudan: Dr Haitham examine la coopération sanitaire avec l'ambassadeur saoudien

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Soudan, Dr Zaid Al-Harbi, sur les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la santé et les perspectives de coopération.

Le ministre a salué le soutien continu du Royaume au Soudan, y compris durant la guerre. Il a indiqué que le Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salmane avait fourni 60% de l'appui sanitaire reçu par le pays au cours de la première année, en coordination avec l'ambassade saoudienne. Le montant total de cette aide avait atteint 33 millions de dollars à fin 2025.

Dr Ibrahim a présenté la stratégie ministérielle de reconstruction et appelé à renforcer le partenariat, notamment dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires, la fourniture d'équipements et l'industrie pharmaceutique.

L'ambassadeur a plaidé pour une évolution des relations, de l'aide vers un partenariat durable, équitable et mutuellement bénéfique.