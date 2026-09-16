Soudan: Al-Eaysir examine le rôle du secteur privé dans la documentation des sacrifices du peuple soudanais

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a examiné mardi avec le président du conseil d'administration de la société Jallal Hamid pour la production artistique, Dr Jallal Hamid, les moyens de coopération entre le ministère et le secteur privé dans les domaines de la production artistique et médiatique.

L'entretien a porté sur l'importance de mobiliser ces outils pour documenter les souffrances, la résilience et les sacrifices du peuple soudanais durant la bataille de la dignité, afin de préserver la mémoire nationale et de la transmettre aux générations futures.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer le partenariat entre le ministère et les acteurs privés, en s'appuyant sur les capacités artistiques et de production pour réaliser des oeuvres documentaires et médiatiques reflétant la réalité du Soudan pendant cette période.