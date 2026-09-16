Soudan: Le Dr Kamel passe en revue le plan général du Bureau consultatif des femmes et des enfants

16 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Prof. Kamel Idriss a rencontré mardi à Khartoum la présidente du Bureau consultatif des femmes et des enfants, Sulaima Isshaq, qui a indiqué que l'entretien a porté sur les priorités du plan général et les dispositions à venir de cette nouvelle structure.

Elle a précisé qu'il s'agissait de sa première rencontre avec le Premier ministre depuis la création de cette conseillère et sa nomination à sa tête. Selon elle, cette instance vise à mieux traiter les questions liées aux femmes et aux enfants dans un cadre indépendant, alors qu'ils figurent parmi les catégories les plus touchées par la guerre.

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