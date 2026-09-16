Soudan: Dr Nawara, examine les plans du ministère de la Transformation numérique et des Communications

16 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil Souverain, Dre Nawara Abu Mohammed a rencontré mardi l'ingénieur Ahmed Dirdiri , ministre de la Transformation numérique et des Communications.

Dre Nawara a été informée des plans et projets du ministère visant à faire progresser et à développer le secteur de la transformation numérique et des communications dans les prochaines semaines.

Elle a salué les efforts déployés par le ministère pour rétablir l'efficacité du réseau et développer les infrastructures malgré le contexte actuel, et a réaffirmé le plein soutien du Conseil de souveraineté à l'ensemble des projets, programmes et plans du ministère.

La réunion a permis d'aborder les principaux défis et obstacles à la mise en oeuvre des projets de transformation numérique et au développement du secteur des communications, suite à la destruction systématique des infrastructures de ce secteur.

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