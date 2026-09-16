Ile Maurice: Un élève de 12 ans entre la vie et la mort après une chute d'un bus scolaire

Un élève de 12 ans lutte pour sa vie aux soins intensifs de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital (SSRNH), où il a été admis sous respiration artificielle après avoir chuté d'un minibus scolaire, lundi après-midi, à Grande-Pointe-aux-Piments.

Le drame s'est produit vers 16 heures sur la route principale de la localité. Le jeune garçon, scolarisé en Grade 6 à la Pointe-aux-Piments Government School, voyageait à bord du minibus assurant le transport des élèves de l'établissement lorsqu'il a perdu l'équilibre et a basculé par la porte de secours arrière.

Les éléments du Service d'aide médicale d'urgence sont rapidement intervenus et ont transporté le blessé à l'hôpital SSRNH. Il a été admis aux soins intensifs, son état nécessitant une assistance respiratoire.

Le minibus scolaire était conduit par un homme de 56 ans, épaulé par un aide-chauffeur de nationalité népalaise, âgé de 35 ans. L'alcootest du conducteur s'est révélé négatif. Il a été autorisé à quitter les lieux après les vérifications policières d'usage.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute.