Ethiopie: L'Armée de libération oromo menace le secteur minière et exige l'intégration des habitants dans ses activités

Le secteur aurifère en Éthiopie est-il en péril ? L'Armée de libération oromo (OLA) menace en tout cas de représailles les entreprises du secteur, locales comme étrangères, qui ne respecteraient pas ses « exigences ». Parmi les conditions posées par le groupe : une plus grande participation des populations locales à l'exploitation de l'or, afin qu'elles puissent en tirer des bénéfices. Un enjeu important pour l'Éthiopie, car les exploitations aurifères, dont la majorité se trouvent dans la région de l'Oromia, rapportent d'importantes recettes en devises au pays.

La mise en garde de l'Armée de libération oromo, classée comme « organisation terroriste » par le gouvernement éthiopien, sonne comme une véritable menace. Les entreprises « qui ne respecteront pas » ses « exigences devront en assumer l'entière responsabilité, comme l'illustre le sort de Tulu Kapi », prévient le mouvement. Le 4 septembre, une attaque contre le site aurifère de Tulu Kapi a fait plusieurs morts. L'ONG américaine ACLED, spécialisée dans l'analyse des conflits, a confirmé à l'AFP que l'attaque avait bien été perpétrée par l'OLA.

Dans la foulée, l'entreprise Kefi Gold and Copper, qui exploite la mine, a annoncé qu'elle « ne reprendrait pas ses activités de développement » tant qu'elle n'aurait pas mis en place « les mesures appropriées pour garantir un environnement d'exploitation sécurisé pour son personnel et les communautés avoisinantes ».

Un secteur pourtant stratégique

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Cette attaque, ainsi que les menaces de l'OLA, mettent à mal la stratégie du gouvernement éthiopien, qui s'efforce de développer le secteur minier et d'attirer de nouveaux investisseurs. Selon un chercheur basé en Éthiopie, qui souhaite rester anonyme, « ce genre d'attaque était malheureusement prévisible ». Elle doit, selon lui, « inciter le gouvernement à mieux anticiper le risque sécuritaire » en Oromia, où s'opposent l'OLA et l'armée fédérale. Cet incident est également « très mauvais pour l'image du pays », ajoute le chercheur, alors que les autorités cherchent à attirer des investisseurs dans le secteur minier.

Un secteur stratégique pour l'économie éthiopienne : selon le ministère des Mines, les exportations d'or ont rapporté plus de 5,5 milliards de dollars de recettes au pays l'année dernière.