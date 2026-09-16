Burkina Faso: Le pays se prépare à sa première rentrée scolaire depuis le plafonnement des frais de scolarité

Au Burkina Faso, la rentrée des classes, prévue le 1er octobre, se prépare. Il y a quelques mois, pour tenter de freiner la hausse des frais de scolarité, le gouvernement burkinabè a décidé de les plafonner dans les établissements privés, du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Les ministères concernés, qui mettent en avant la volonté de protéger les familles contre des coûts de scolarité jugés excessifs, estiment désormais que la mesure a porté ses fruits.

Pour fixer ces plafonds, les établissements privés ont été répartis en plusieurs catégories, en fonction notamment de leur zone d'implantation, de la qualité de l'enseignement dispensé et du niveau d'équipement proposé. Au moment de dresser un premier bilan, le ministre de l'Enseignement secondaire burkinabè Moumouni Zoungrana se dit satisfait : « Quand je fais le point, je pense que notre mesure est bénéfique. »

Selon lui, 70 % des établissements ont maintenu ou baissé leurs frais de scolarité. Les 30 % restants les ont augmentés. Mais, précise le ministre, dans plus de la moitié de ces établissements, la hausse est comprise entre 250 et 10 000 francs CFA (0,38 et 15,24 euros)

Les établissements privés regrettent un manque de concertation

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Si la mesure satisfait le gouvernement et les parents d'élèves, son bilan apparaît toutefois plus mitigé du côté des fondateurs d'établissements privés et de leurs enseignants. Certains regrettent, notamment, que les plafonds aient été fixés sans qu'ils en soient préalablement informés.

Un responsable d'école privée s'inquiète également des conséquences de cette baisse des frais de scolarité sur les établissements. Elle pourrait, selon lui, « se répercuter sur les salaires des travailleurs de certains établissements d'enseignement privés ».