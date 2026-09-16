Kenya: «C'est excitant» - Les Kényans fiers d'accueillir les Championnats du monde d'athlétisme

Nairobi accueillera les prochains Championnats du monde d'athlétisme, en 2029. La Fédération internationale d'athlétisme l'a annoncé mardi 15 septembre. La capitale kényane a été choisie face à plusieurs autres candidats, dont Londres. Ce sera une première : jamais les Mondiaux d'athlétisme n'ont été organisés sur le continent africain. Une décision accueillie avec fierté à Nairobi.

Sur la piste du centre sportif Jaffery, Amanu Manieki, 17 ans, termine son entraînement. Le jeune athlète vient d'apprendre qu'il pourra assister aux Mondiaux, chez lui, au Kenya : « C'est très excitant, sourit-il. Ça montre un changement, en mettant l'Afrique sur la scène internationale, surtout que Londres était aussi en lice. Le Kenya y travaille depuis un moment, avec notamment la construction du stade Talanta pour la CAN. Il y a beaucoup d'investissements dans le sport. »

Abdelahim Adan, lui, est venu faire son jogging hebdomadaire. Pour ce jeune informaticien, le choix du Kenya pour accueillir cette compétition mondiale d'athlétisme semble aller de soi : « Le Kenya aurait dû être choisi il y a déjà longtemps. C'est un pays connu pour ses coureurs, Kipchoge et tant d'autres, qui gagnent des médailles d'or. L'Afrique et le Kenya sont souvent méprisés alors qu'ils contribuent beaucoup à ces événements. Il était temps que le Kenya soit reconnu. »

« C'est une culture »

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La Fédération kényane d'athlétisme compte cette année 12 000 licenciés, professionnels et vétérans. Mais le nombre de coureurs est largement supérieur, selon Gastin Sikassi, entraîneur : « C'est une culture. Dans le bidonville de Kawangware, par exemple, il y a une colline surnommée Soudan où vous trouverez beaucoup de monde en train de s'entraîner. C'est très commun au Kenya de s'entraîner dans la rue. On a besoin de plus d'infrastructures et d'investissements. »

Un besoin auquel les autorités kényanes disent vouloir répondre. Elles ont annoncé un budget de 45 milliards de shillings, soit plus de 300 millions d'euros, pour le sport et les activités sociales au cours de l'exercice 2026-2027.