Cameroun: Au procès Zogo, le téléphone contenant la vidéo des tortures introuvable

Au Cameroun, le procès sur l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo s'est poursuivi mardi 15 septembre devant le tribunal militaire de Yaoundé, avec la déposition du 35e témoin de l'accusation, le lieutenant-colonel Dieudonné Bialo, chef du service central des recherches judiciaires. Une audition particulièrement suivie dans cette affaire qui tient le Cameroun en haleine depuis trois ans.

Le témoin est revenu sur les investigations menées par son service après la découverte de la dépouille du journaliste et animateur camerounais Martinez Zogo, notamment l'exploitation des téléphones saisis, des données numériques, des relevés téléphoniques et des échanges sur des applications de messagerie.

Ces investigations n'ont toutefois pas permis de confirmer l'existence de la vidéo montrant des actes de torture sur Martinez Zogo, telle qu'alléguée depuis le début de l'affaire - une vidéo qui aurait été partagée entre certains accusés et qui pourrait apporter un premier élément de réponse sur l'identité du ou des commanditaires de l'assassinat.

Une preuve détruite ?

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Le lieutenant-colonel Bialo a affirmé n'avoir personnellement jamais vu cette vidéo dans les téléphones exploités, notamment ceux de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou et du lieutenant-colonel Justin Danwe, deux des principaux accusés. Selon ce témoin de l'accusation, un téléphone qui contiendrait cette preuve clé aurait pu être délibérément soustrait à la vigilance des enquêteurs.

Interrogé sur une éventuelle implication de hauts responsables de l'État, le lieutenant-colonel Bialo a soutenu que ni le secrétaire général de la présidence, ni le ministre des Finances, ni le ministre de la Justice - dont les noms ont régulièrement été cités à diverses phases de l'affaire - n'apparaissent dans les enquêtes administratives ou dans les investigations judiciaires conduites par ses services.

Retour sur l'affaire Martinez Zogo

Le 22 janvier 2023, au matin, les Camerounais apprennent la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo - Arsène Salomon Mbani Zogo de son vrai nom -, animateur d'une émission de radio très populaire à Yaoundé. Il avait 51 ans et laissait derrière lui une femme et des enfants. Tous les matins, en semaine, dans son émission « Embouteillages », il invectivait, dénonçait, vitupérait contre les maux de la société camerounaise et contre les puissants, à l'exception du président, Paul Biya, qu'il encensait.

Enlevé le 17 janvier, dans la soirée, il est retrouvé sans vie, nu sur un terrain à 25 kilomètres environ de la capitale, portant des traces de sévices.

En fermant l'information judiciaire, le colonel-magistrat Pierrot Narcisse Nzie, troisième juge d'instruction militaire en charge de l'enquête, a renvoyé en instance de jugement 17 accusés, tous détenus. Parmi eux : l'ancien patron de la DGRE (le service de contre-espionnage camerounais) Léopold Maxime Eko Eko, le lieutenant-colonel Justin Danwe, ancien directeur des opérations à la DGRE, le patron du groupe de presse l'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga, et l'édile Stéphane Martin Savom, cadre administratif et maire de Bibey, commune de la région Centre du Cameroun.

Resté longtemps enlisé dans des questions de procédure, le procès pour assassinat, torture, enlèvement et séquestration de l'affaire Martinez Zogo s'est ouvert le lundi 25 mars 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Les débats sur le fonds ont commencé le 1er septembre 2025.