Eswatini: Deux officiels américains blessés accidentellement dans une fusillade

Deux officiels américains ont été accidentellement blessés par balle par les forces de défense d'Eswatini, vendredi 11 septembre, lors d'une opération de lutte contre la contrebande. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet accident, tout en assurant vouloir régler cette affaire au plus vite par voie diplomatique.

L'incident s'est produit dans le village de Maphiveni, à 120 kilomètres à l'est de la capitale Mbabane, où des tirs de l'armée locale ont visé les deux Américains lors d'une opération plus large. Selon la porte-parole du gouvernement, Thabile Mdluli, les deux personnes concernées souffrent de blessures légères.

Le département d'État américain a indiqué être au courant des événements, sans avoir pu identifier immédiatement les deux personnes concernées. L'enquête en cours n'a pas encore permis de déterminer les raisons de leur présence sur place.

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La porte-parole a par ailleurs précisé que les autorités locales étaient en communication avec le gouvernement américain pour le tenir informé de l'avancée de l'enquête, tout en assurant qu'Eswatini restait déterminé à renforcer sa relation de longue date avec Washington.

Un accord a par ailleurs été signé avec Donald Trump pour l'accueil de 160 personnes expulsées des États-Unis, en échange d'un peu plus de 5 millions de dollars. Le royaume a déjà accueilli plus de 30 personnes expulsées vers des pays dits tiers.