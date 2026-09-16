Cameroun: Nkongsamba - Deux membres d'un gang arrêtés à coplatel

Nkongsamba : deux hommes de 38 et 45 ans présentés après une intrusion à Coplatel, à Mombo. Ce que la gendarmerie a communiqué, et ce qu'elle ne dit pas.

Une alerte donnée par un employé de Coplatel a conduit à l'interpellation de deux membres présumés d'un gang de six personnes, dans la nuit du 30 au 31 août 2026, à Mombo, dans le Moungo.

Mombo, 2 h 30. Un employé de Coplatel entend des bruits inhabituels dans les locaux de l'entreprise. Il prévient son patron. Le patron alerte le commandant du Groupement territorial de la gendarmerie de Nkongsamba. Une heure plus tard, deux hommes sont appréhendés.

Beteme Cédric Marcelin, 38 ans. Macka Epie Emmanuel, 45 ans. Tous deux présentés à la presse le 31 août 2026 comme membres présumés d'un gang de six personnes.

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Ce que la gendarmerie n'a pas encore dit : ce qu'ils étaient venus chercher, ce qu'ils ont emporté, et où sont les quatre autres.

Nkongsamba : ce que la gendarmerie a communiqué

L'information tient en quelques lignes, diffusées par le Groupement territorial de la gendarmerie de Nkongsamba. Dans la nuit du 30 au 31 août 2026, vers 2 h 30, une opération est menée dans la localité de Mombo, au sein de Coplatel, une entreprise spécialisée dans le cacao et le café.

Deux hommes sont appréhendés. Beteme Cédric Marcelin, 38 ans. Macka Epie Emmanuel, 45 ans. Ils sont présentés à la presse le 31 août.

La gendarmerie précise qu'ils sont membres présumés d'un gang de six personnes. Quatre autres suspects ne sont pas nommés dans le communiqué.

L'alerte venue de l'intérieur

Le déclencheur, c'est un employé. Il entend des bruits inhabituels dans les locaux de Coplatel. Il alerte le patron de la structure. Le patron informe le lieutenant-colonel Akoni Nguaimbi, commandant du Groupement territorial de la gendarmerie de Nkongsamba.

Le commandant transmet au chef de brigade de Mombo. Celui-ci se rend sur le site avec d'autres éléments et quelques militaires.

Quand ils arrivent, ils trouvent et c'est ici que le communiqué que nous avons consulté s'arrête. La suite du texte ne nous est pas parvenue. Nous n'avons pas pu obtenir, avant publication, le détail de ce qui a été découvert sur place, ni les charges exactes retenues contre les deux hommes.

Un gang de six : ce que l'on sait, ce que l'on ignore

Le chiffre est lâché par la gendarmerie : six personnes. Deux interpellées. Quatre non localisées à ce stade, selon le communiqué.

S'agit-il d'un gang spécialisé dans les vols dans les entreprises agro-industrielles ? D'un groupe plus large opérant dans le Moungo ? La gendarmerie ne le précise pas.

Nous avons tenté de joindre le Groupement territorial de Nkongsamba dans l'après-midi du 16 septembre. Sans réponse. Le communiqué officiel complet n'était pas disponible sur les canaux habituels de la gendarmerie au moment d'écrire ces lignes.

Pourquoi Coplatel ?

Coplatel est une entreprise installée à Mombo, dans le Moungo. Le cacao et le café sont des filières sensibles. Les stocks se stockent, se transportent, se revendent. Une intrusion nocturne dans ce type de structure n'est jamais anodine.

Le Moungo est une zone de production. Les entreprises agro-industrielles y sont nombreuses. Les vols de stocks, les intrusions, les détournements de cargaisons sont un risque connu dans la région. La gendarmerie n'a pas indiqué si l'opération de Mombo s'inscrit dans une série d'interventions récentes.

Ce que le communiqué ne dit pas

Il ne dit pas si les deux hommes ont des antécédents judiciaires. Il ne dit pas s'ils ont été formellement inculpés. Il ne dit pas ce qui a été saisi. Il ne dit pas si les quatre autres membres présumés du gang ont été identifiés.

Il ne dit pas non plus si l'employé qui a donné l'alerte a été entendu comme témoin. Ni si l'entreprise a déposé plainte.

Autant de questions qui restent ouvertes. Nous les posons. La gendarmerie y répondra peut-être dans les prochains jours.

Que s'est-il passé à Coplatel, à Mombo ?

Dans la nuit du 30 au 31 août 2026, vers 2 h 30, la gendarmerie est intervenue à la suite d'une alerte donnée par un employé qui avait entendu des bruits inhabituels. Deux hommes ont été appréhendés.

Qui sont les deux hommes arrêtés ?

Beteme Cédric Marcelin, 38 ans, et Macka Epie Emmanuel, 45 ans. Ils sont présentés comme membres présumés d'un gang de six personnes.

Les quatre autres membres du gang ont-ils été arrêtés ?

Le communiqué de la gendarmerie ne le précise pas. À ce stade, ils ne sont pas nommés.

Quelles charges pèsent sur les deux suspects ?

Le communiqué consulté ne détaille pas les charges. Nous n'avons pas pu obtenir cette information avant publication.