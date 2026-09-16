Ile Maurice: Le pays veut renforcer son rôle au sein de la diaspora indienne

Une délégation de la Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO) a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Navin Ramgoolam, cet après-midi, à l'issue de la 16e Convention internationale de l'organisation, tenue à Maurice.

Elle était composée de Ravendiran Arjunan, secrétaire général de GOPIO International, de Gunasekaran Sreerangan, président de GOPIO Malaysia, et de Gopalakrishnan Kolandai, secrétaire général de GOPIO Malaysia. Ces derniers étaient accompagnés du haut-commissaire de Maurice en Malaisie, Rabin Gungoo.

Les discussions ont porté sur la proposition de réaffirmer le statut de Maurice comme capitale mondiale des People of Indian Origin (PIO), proclamé en 1996 par les différents chapitres internationaux de GOPIO. La délégation a également proposé l'édification d'un monument pour inscrire durablement cette reconnaissance dans l'histoire et de renforcer le positionnement de Maurice comme point de ralliement de la diaspora indienne.

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GOPIO souhaite aussi organiser à Maurice, tous les deux ans, une rencontre mondiale des jeunes PIO. L'objectif est de permettre à la nouvelle génération de créer des liens, d'échanger des idées et de se préparer à reprendre le flambeau de l'organisation. Ces échanges se poursuivraient tout au long de l'année grâce à la plateforme numérique PIO Connect.

«Maurice occupe une place unique dans le monde des PIO. Leur forte présence au sein de ses institutions, jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, en fait le choix naturel pour porter ce statut. Il est temps d'en faire un véritable levier de coopération internationale, notamment pour notre jeunesse», a déclaré Ravendiran Arjunan.