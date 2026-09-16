Madagascar: La Gen Z interpelle les autorités sur la démocratie

À Madagascar, deux responsables du ministère de la Justice et de la Présidence ont dialogué mardi 15 septembre à Antananarivo avec des représentants de la société civile et de la Gen Z. Une centaine de citoyens présents ont également pu prendre la parole. Au coeur des échanges : l'état de la démocratie et de la gouvernance, près d'un an après le changement de régime. Une occasion rare de confronter les points de vue entre des acteurs du soulèvement populaire de 2025 et des représentants de la transition.

Le débat s'est ouvert sur une discussion théorique autour de la définition de la démocratie, avant de rapidement laisser place à un premier bilan de l'année écoulée.

Pour Cédric Ramanankierana, membre du mouvement de la Gen Z, des progrès sont à noter, mais ils restent largement insuffisants : « Est-ce qu'on peut parler, sauf quand il s'agit de critiquer la Refondation ? Est-ce qu'on peut réellement critiquer des politiques qui sont jugées contre l'intérêt de la population ? », interroge-t-il. Et de rajouter : « Certes, on est plus libres de parler qu'avant, mais il y a tout de même une certaine limite à la liberté d'expression. On a vu des cas où certaines personnes étaient détenues pour atteinte à la sûreté de l'État parce qu'elles se sont exprimées. C'est ça qui recrée une forme de peur au niveau de la population. »

Séparation des pouvoirs, liberté d'expression

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La question de la séparation des pouvoirs s'est également invitée dans les débats. Alors que plusieurs magistrats et avocats dénoncent des atteintes à l'indépendance de la justice, le directeur de cabinet de la garde des Sceaux, Jean Arsène Tsaraleha, a tenu à défendre la ministre au cours des échanges. « Quand on ne cesse de répéter que Fanirisoa est corrompue, le subconscient finit par l'intégrer, affirme-t-il. Une campagne de dénigrement est menée depuis janvier contre Madame la Ministre pour lui ôter le soutien populaire et la pousser à abandonner la lutte contre l'impunité. »

Mahajarisoa Andrianalimanana, membre de l'ONG Ivorary, à l'initiative de cette rencontre, voit pour sa part dans ce débat un signe d'ouverture de la part des autorités. « Si c'était au temps de l'ancien régime, est-ce qu'on aurait eu l'occasion de le faire ? Aujourd'hui, c'est une forme d'ouverture que la Présidence accepte de discuter face à la société civile, face aux citoyens et face à la Gen Z. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. »

Au-delà de ces initiatives portées par la société civile, les Malgaches peuvent désormais faire entendre leurs doléances dans le cadre de la concertation nationale, actuellement menée à l'échelle des quartiers.