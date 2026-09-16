Nigeria: Cinéma - Mort de l'acteur et réalisateur Olu Jacobs, icône de Nollywood

16 Septembre 2026
Radio France Internationale

Le cinéaste et acteur nigérian Oludotun Jacobs, figure tutélaire de Nollywood, la prolixe industrie cinématographique nigériane, est décédé à l'âge de 84 ans, a annoncé sa famille mercredi dans un message publié sur Instagram.

Olu Jacobs, formé à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, a marqué des générations de Nigérians durant sa carrière qui s'est étendue sur plus de cinq décennies au théâtre, à la télévision et au cinéma. Son fils, Olusoji Jacobs, a déclaré qu'il avait « mené une vie bien remplie ».

« C'était un géant de l'industrie créative nigériane », a commenté le président nigérian Bola Tinubu dans un communiqué. « Son décès est une immense perte pour le Nigeria, l'industrie cinématographique africaine et la communauté mondiale des amateurs d'arts du spectacle », a ajouté le chef de l'État. « Le Nigeria a perdu bien plus qu'un grand acteur. Nous avons perdu une institution, une icône culturelle et l'un des meilleurs ambassadeurs de notre esprit créatif », a écrit l'ancien vice-président Atiku Abubakar dans un message publié sur X.

Le « lion de Lufodo »

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Surnommé le « lion de Lufodo », Olu Jacobs avait démarré dans des émissions et séries de télévision britanniques dans les années 1970, puis avait participé à de nombreuses productions nigérianes pour lesquelles il a remporté plusieurs prix. En 2011, il a reçu la distinction nationale de Membre de l'Ordre de la République fédérale du Nigeria (MFR), ainsi que l'Industry Merit Award lors des Africa Magic Viewers' Choice Awards 2013, en reconnaissance de sa contribution à l'industrie.

Son épouse, Joke Silva, actrice et réalisatrice, avait annoncé en 2021 qu'il souffrait d'une démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative progressive. Ensemble, le couple avait créé il y a 40 ans une société de production ainsi qu'une école de formation pour jeunes acteurs.

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