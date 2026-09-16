Afrique: Commerce africain - Afreximbank et ZEP-RE misent sur le renforcement des compétences

Afreximbank et Zep-Re veulent renforcer l'expertise africaine dans les domaines du commerce, de l'assurance et de la gestion des risques. Les deux institutions ont signé, mercredi 16 septembre 2026 à Nairobi, un protocole d'accord (MoU) d'une durée initiale de trois ans consacré au développement des compétences professionnelles et institutionnelles.

L'accord associe l'Afreximbank Academy (AFRACAD) et la Zep-Re Academy. Il prévoit la conception de programmes de formation, de recherche et de partage de connaissances destinés aux professionnels, aux institutions et aux acteurs des marchés africains.

Le partenariat repose sur un constat partagé : le développement des échanges et des investissements sur le continent nécessite, au-delà des financements et des infrastructures, des compétences adaptées pour identifier et gérer les risques liés aux opérations commerciales.

Trois axes de coopération

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Les deux institutions entendent d'abord développer des contenus pédagogiques numériques. Cours en ligne, boîtes à outils et études de cas portant sur des problématiques africaines seront élaborés conjointement et proposés sur leurs plateformes d'apprentissage respectives.

Deuxième axe : la formation professionnelle. Afreximbank et Zep-Re prévoient des formations courtes, des masterclasses, des programmes de certification et d'autres sessions consacrées notamment à la réassurance, aux garanties commerciales, à la facilitation des échanges, aux infrastructures financières et au développement des marchés.

Le troisième volet concerne la recherche et la production de connaissances. Des études conjointes, webinaires, dialogues sur les politiques publiques et forums sectoriels doivent permettre de rapprocher praticiens, régulateurs, partenaires au développement et représentants du secteur privé.

« La capacité de l'Afrique à développer ses échanges commerciaux et ses investissements ne repose pas uniquement sur les ressources financières et les infrastructures », a souligné Stephen Tio Kauma, directeur général du Groupe chargé des Ressources humaines d'Afreximbank.

Dans le prolongement de TABA

Ce nouvel accord s'inscrit dans le prolongement de la coopération entre les deux institutions. En 2025, elles avaient lancé la Trans-Africa Bond Alliance (TABA), destinée notamment à renforcer les capacités en assurance et à faciliter le commerce transfrontalier.

Depuis juin 2025, TABA a soutenu des obligations d'environ 185 millions de dollars en 2025, puis de 280 millions de dollars au premier trimestre 2026. Les risques concernés provenaient de 24 cédantes réparties dans cinq pays.

La nouvelle convention élargit donc la coopération au renforcement des capacités. À terme, Afreximbank et Zep-Re souhaitent contribuer à la constitution d'un vivier de compétences africaines dans les secteurs du commerce, de la finance, de l'assurance et de la gestion des risques