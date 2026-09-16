Cote d'Ivoire: Microfinance - L'APSFD-CI engage les SFD dans la mise en oeuvre des normes de protection des clients

L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-CI), en partenariat avec la Giz à travers le projet de Promotion des réformes économiques et investissements (ProREI), organise du 15 au 18 septembre 2026, à Seen hôtel au Plateau, une session de formation consacrée au processus d'implémentation des normes de protection des clients dans les institutions de microfinance.

À l'ouverture des travaux, le directeur exécutif de l'Apsfd-CI, Cyrille Tanoé, a salué la mobilisation des représentants des Systèmes financiers décentralisés (Sfd) ainsi que l'engagement de la Giz et du ProREI dans le renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Selon lui, cette formation s'inscrit dans la mission de l'Apsfd-CI visant à promouvoir une microfinance professionnelle, responsable et inclusive, au service de l'amélioration des conditions de vie des ménages ivoiriens.

Le directeur exécutif a rappelé que les normes universelles de Gestion de la performance sociale et environnementale (Gpse), élaborées et actualisées depuis plus de deux décennies par les acteurs de la microfinance, sont aujourd'hui reconnues à l'échelle internationale comme une référence majeure en matière de finance responsable et inclusive.

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Il a également souligné que la future réglementation du secteur de la microfinance intégrera les huit normes de protection des clients contenues dans les standards Gpse. Ces normes visent notamment à garantir que les produits et services financiers répondent aux besoins des clients sans leur porter préjudice, tout en favorisant leur inclusion économique et sociale.

Durant quatre jours, les participants, composés notamment de directeurs, de responsables de la performance sociale, de responsables qualité, de responsables des opérations, de la conformité, des systèmes d'information et chefs d'agence, approfondiront plusieurs thématiques liées à la protection des clients.

Les échanges porteront, entre autres, sur la compréhension des normes, leur processus d'implémentation, les avantages de leur application efficace ainsi que les mécanismes de certification des institutions financières en la matière.

Pour Cyrille Tanoé, l'adoption de ces normes représente un levier stratégique pour les institutions de microfinance. Elle contribue au renforcement de la confiance des clients, à la réduction des risques de crédit et à l'attractivité des institutions auprès des bailleurs de fonds et investisseurs de plus en plus sensibles aux performances sociales.

« L'implémentation des normes de protection des clients n'est pas une contrainte réglementaire supplémentaire, mais un investissement stratégique rentable, durable et humain », a-t-il insisté, invitant les participants à s'impliquer pleinement dans les travaux et à tirer profit des enseignements dispensés par les formateurs certifiés de Cerise et du Social Performance Task Force (Sptf).