Afrique: Gestion de la sécurité sociale - Une délégation guinéenne en immersion à l'Ips-Cgrae

Des cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) séjournent à Abidjan pour 15 jours.

Après plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine et de l'Afrique centrale, c'est au tour de la Guinée Conakry de venir s'abreuver à la sève de l'expérience ivoirienne en matière de gestion de la sécurité sLAociale.

Dans ce cadre, une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) de la Guinée séjourne à Abidjan pour 15 jours. A la prise de contact, le 14 septembre, à l'agence principale de l'Ips-Cgrae de Cocody Attoban, le chef de la délégation hôte, Bangaly Leno, directeur des agences et antennes de la Cnss, a émis le souhait que de l'immersion en Côte d'Ivoire, ses collaborateurs et lui retournent armés des bonnes pratiques de l'Ips-Cgrae qui font d'elle une référence en matière de protection sociale.

Étant dans les mêmes dispositions d'esprit pour une collaboration saine entre les deux caisses, le directeur général adjoint de l'Ips-Cgrae, Siriki Diarrassouba, a, au nom du directeur général, salué le choix de son institution et de la Côte d'Ivoire pour cette visite de travail. Il a, par ailleurs, souhaité que les échanges soient dynamiques, afin que chacune des caisses apprenne de l'autre. Et ce, dans le cadre d'un échange d'expériences.

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Cette visite a pour objectif technique de permettre aux cadres de la Cnss de s'approprier l'approche méthodologique, organisationnelle, technique et opérationnelle élaborée par la Cgrae pour la création, le déploiement et la mise en exploitation de ses agences. C'est dans ce cadre que plusieurs rencontres, réunions et séances de travail sont prévues.

Il s'agit, entre autres, des échanges avec les responsables opérationnels sur les bonnes pratiques qui pourraient s'adapter au contexte guinéen. La délégation de la Cnss visitera plusieurs agences de la Cgrae, tant à Abidjan qu'à Grand-Bassam.

L'Ips-Cgrae, avec les réformes initiées par l'actuel directeur général, Abdrahamane Tiémoko Berté, s'est inscrite résolument dans une dynamique de coopération institutionnelle fondée sur le partage des bonnes pratiques, le renforcement des capacités et la promotion d'une sécurité sociale performante au bénéfice des assurés sociaux.