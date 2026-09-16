Cote d'Ivoire: Cyclisme - Ouattara Sylvestre présente sa feuille de route au ministre Adjé Silas Metch

Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de cyclisme (FIC), Ouattara Sylvestre, entend donner un nouvel élan à la discipline.

Élu le 23 août 2026, il a présenté, mercredi 16 septembre, sa feuille de route au ministre des Sports, Adjé Silas Metch, au cours d'une audience tenue au cabinet du ministre, au Plateau.

Accompagné de plusieurs membres de son bureau, le nouveau responsable de la FIC est venu présenter à la tutelle son programme immédiat d'exécution ainsi que sa vision pour le développement du cyclisme ivoirien.

Cette rencontre intervient après une période de crise qu'a traversée la fédération.

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À cette occasion, Ouattara Sylvestre a exprimé sa reconnaissance au ministre des Sports pour son accompagnement et pour la gestion de cette crise. Il a également exposé les premières orientations de son équipe, avec l'ambition de renforcer la dynamique du cyclisme national.

Le soutien de la tutelle

Le ministre Adjé Silas Metch s'est félicité de la démarche du nouveau président et l'a chaleureusement félicité pour son élection à la tête de la FIC. Il lui a réaffirmé le soutien de l'État à la fédération, au même titre que les autres disciplines sportives.

Pour le ministre, cet accompagnement doit contribuer à améliorer les performances des équipes nationales et à donner davantage de visibilité au cyclisme ivoirien sur la scène sportive.

« Les conditions sont créées pour que le cyclisme soit redynamisé. Que la visibilité de la Côte d'Ivoire s'accroisse par le cyclisme », a déclaré Adjé Silas Metch.

Le ministre était entouré de plusieurs collaborateurs, notamment son directeur de Cabinet adjoint, le Dr Abissa Kouamé Hervé, ainsi que les conseillers techniques Gouali Dodo Junior, Kodo Essoh Meledje et Williams Toh Daniel. Le directeur général des Sports et de la Vie fédérale, Adama Doumbia, a également pris part à la rencontre.

Une nouvelle séquence

Cette audience marque ainsi le début d'une nouvelle étape pour la Fédération ivoirienne de cyclisme. Avec sa nouvelle équipe, Ouattara Sylvestre devra désormais traduire sa feuille de route en actions concrètes afin de renforcer l'organisation, les performances et la visibilité de la discipline.

L'enjeu est également de permettre au cyclisme ivoirien de contribuer davantage au rayonnement sportif du pays, à travers les compétitions nationales et la participation des sélections aux rendez-vous internationaux.