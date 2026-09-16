Cote d'Ivoire: Salon des infrastructures d'Abidjan - La 5e édition démarre le 17 septembre

15 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

La 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2026) démarre le 17 septembre 2026, au Parc des expositions de Port-Bouët, avec pour thème « Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le Btp ».

Prévu pour se dérouler sur trois jours, l'événement vise à « favoriser un échange direct entre les représentants du gouvernement et le secteur privé autour de la politique du gouvernement en matière de développement des infrastructures et du Btp ; présenter des projets du Btp dans le cadre des Partenariats public-privé (Ppp) en lien avec le Plan national de développement (Pnd 2026-2030) et répondre aux préoccupations des dirigeants d'entreprises ; permettre aux ministères d'identifier des technologies et partenaires potentiels pour les projets nationaux ; renforcer la dynamique de collaboration entre l'État et les acteurs privés du secteur ».

Placé sous le patronage du Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, l'édition 2026 du Sia est coparrainée par le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Yacouba Hien Sié, et son collègue en charge de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo.

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Organisé par le Groupement ivoirien des Btp (Gibtp) et Axes Marketing, le Sia 2026 sera notamment meublé par plusieurs panels, après la conférence inaugurale, dont le premier aura pour thème : « Digitalisation et transformation numérique du Btp en Afrique : défis et opportunités ».

Il est aussi prévu une exposition dans tous les domaines du Btp, des rencontres B2G en continu et un forum économique pour permettre aux patrons et responsables du secteur public d'explorer des opportunités d'affaires. Sans oublier « Sia Talents », un espace dédié à la découverte des métiers du Btp.

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