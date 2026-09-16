Nigeria: La raffinerie Dangote tire profit de la pénurie de carburant en Europe et enregistre un bénéfice de 1,82 milliard de dollars

La raffinerie Dangote Petroleum a enregistré un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars au premier semestre 2026, les perturbations des exportations de carburant en provenance du Moyen-Orient ayant stimulé la demande pour les produits de son usine de Lagos.

Le chiffre d'affaires a dépassé les 13 milliards de dollars, contre une perte de 476 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2025, selon le prospectus d'introduction en bourse de la raffinerie.

L'Europe a importé environ 80 000 barils par jour de kérosène provenant de Dangote au cours du deuxième trimestre, selon Kpler. Cela a permis de combler environ 13 % du déficit d'approvisionnement créé après la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran à la suite des attaques américano-israéliennes. Ces livraisons ont fait de Dangote le premier fournisseur européen de kérosène au cours de cette période, tandis que le Nigeria se classait en deuxième position parmi les pays fournisseurs, derrière les États-Unis.

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La raffinerie a également augmenté ses exportations de diesel et de gazole de 23 %, pour atteindre environ 48 000 barils par jour en 2026. Ces produits ont été vendus en Afrique de l'Ouest et en Europe, où les stocks ont chuté en raison de la perturbation des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Les stocks de carburant dans le nord-ouest de l'Europe ont atteint leur plus bas niveau en 12 ans.

Dangote a également transformé le marché de l'essence au Nigeria. La raffinerie a produit entre 270 000 et 300 000 barils d'essence par jour cette année, contribuant ainsi à réduire les importations du Nigeria à environ 83 000 barils par jour, contre environ 400 000 en 2024. L'Europe assurait auparavant une grande partie de ces importations dans le cadre d'échanges commerciaux représentant environ 17 milliards de dollars par an.

Ces résultats interviennent alors que Dangote procède à une introduction en bourse (IPO), qui a débuté le 14 septembre. La raffinerie prévoit de doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici 2029. Le directeur général, David Bird, a déclaré qu'une nouvelle unité d'hydrotraitement du diesel permettra à l'entreprise de produire davantage de carburants répondant aux spécifications des marchés d'exportation.

Points clés à retenir

Les résultats de Dangote au premier semestre montrent que le rôle de la raffinerie va désormais bien au-delà du simple remplacement des importations de carburant au Nigeria. L'usine a été construite pour répondre à un problème national : le Nigeria exportait du pétrole brut, mais importait une grande partie de l'essence, du diesel et du kérosène qu'il consommait. En 2026, les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient ont créé un nouveau débouché pour la production de Dangote.

L'Europe a perdu environ 25 % de son approvisionnement en diesel et en kérosène après la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui a permis à la raffinerie de Lagos d'exporter davantage de produits vers le nord. Il en a résulté une hausse des exportations, des marges de raffinage plus élevées et un bénéfice de 1,82 milliard de dollars en six mois.

Cela revêt une importance particulière pour les investisseurs de l'introduction en bourse, car l'année 2025 a montré à quel point l'activité peut évoluer dans d'autres conditions de marché, la raffinerie ayant alors enregistré une perte de 476 millions de dollars. La question est de savoir dans quelle mesure les bénéfices actuels pourront se maintenir une fois que l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient se sera normalisé. Dangote réagit en augmentant ses capacités et en acquérant des équipements qui lui permettront de commercialiser du diesel sur davantage de marchés.

Si la capacité atteint 1,4 million de barils par jour d'ici 2029, la raffinerie aura besoin de clients bien au-delà du Nigeria. Son rôle croissant en Europe montre que ces marchés d'exportation existent déjà, mais les rendements futurs dépendront toujours des marges de raffinage, du coût du brut et de la demande mondiale en carburant.