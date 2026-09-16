Afrique de l'Est: CreditChek rachète la société ougandaise Algosys pour se développer dans la région

La fintech nigériane CreditChek a racheté la société ougandaise de logiciels bancaires Algosys pour un montant non divulgué, ce qui lui permet de disposer de son premier pied à terre en Afrique de l'Est. Cette opération fait suite à une levée de fonds de 600 000 dollars réalisée en juin par CreditChek en vue de son expansion en Ouganda, au Kenya et au Rwanda.

CreditChek a été fondée en 2021 par Kingsley Ibe et Lionel Orishane. Son logiciel permet aux prêteurs d'accéder, via un système unique, aux données des agences de crédit, aux revenus, aux informations d'identité et à d'autres données financières. L'entreprise affirme avoir traité plus de 60 millions de dollars de demandes de crédit pour un million de profils individuels et avoir atteint la rentabilité au Nigeria.

Algosys a été fondée en 2024 par Innocent Bigega et Simon Tayebwa. Son logiciel de base dédié aux opérations bancaires et au crédit est utilisé par 22 institutions financières en Ouganda, notamment des prêteurs, des sociétés de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit (SACCO). La plateforme a permis d'accorder plus de 10 000 prêts SACCO.

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Algosys continuera d'exercer ses activités en tant que filiale de CreditChek en Ouganda. CreditChek prévoit de connecter ses outils de données financières et de crédit aux systèmes d'Algosys dédiés à l'octroi de prêts, à l'épargne, aux dépôts et à la gestion des prêts. Cette acquisition permet à CreditChek de disposer d'une clientèle existante en Ouganda, sans avoir à construire un réseau local à partir de zéro.

Cette opération modifie également le champ d'activité de CreditChek. Plutôt que de fournir des données utilisées uniquement lors de l'évaluation d'un emprunteur par un prêteur, l'entreprise souhaite proposer une infrastructure couvrant l'acquisition de clients, les contrôles de risque, les décisions de prêt, le décaissement et la gestion des prêts. Son tour de table de juin a été mené par Janngo Capital, avec la participation d'Assembly Investors, de Vastly Valuable Ventures et d'Unipeg Capital.

Points clés à retenir

L'acquisition d'Algosys permet à CreditChek de s'implanter plus rapidement en Afrique de l'Est et de renforcer sa présence dans les logiciels utilisés quotidiennement par les prêteurs. L'Afrique de l'Est a connu une croissance des services de paiement mobile et du crédit numérique, mais les institutions financières doivent encore gérer des informations de crédit dispersées entre les agences de notation, les banques et d'autres systèmes.

CreditChek a commencé par relier ces sources de données, tandis qu'Algosys gère les étapes qui suivent la décision d'un prêteur d'accorder un prêt. La combinaison de ces deux solutions permet à une institution financière d'utiliser une seule infrastructure pour vérifier l'identité d'un client, évaluer le risque, approuver le crédit, verser les fonds et gérer le remboursement.

Cela peut rendre CreditChek plus difficile à remplacer et augmenter le chiffre d'affaires qu'elle génère auprès de chaque prêteur. L'accord résout également un problème qui freine souvent l'expansion vers un autre pays africain : la distribution. Algosys compte déjà 22 institutions ougandaises parmi ses clients, ce qui offre à CreditChek un réseau de relations qu'elle peut exploiter pour lancer ses produits existants.

Le prochain défi consistera à déterminer si l'entreprise peut reproduire cette approche au Kenya et au Rwanda, où elle prévoit également de se développer. Si l'intégration fonctionne, CreditChek pourrait passer du statut de fournisseur nigérian de données de crédit à celui d'entreprise régionale d'infrastructure de crédit au service des banques, des fintechs, des institutions de microfinance et des SACCO sur plusieurs marchés.