Afrique: Grindstone Ventures lance un fonds de 31 millions de dollars destiné aux start-ups africaines

La société sud-africaine Grindstone Ventures a lancé un fonds de 500 millions de rands (31 millions de dollars) destiné à investir dans des entreprises technologiques, du stade de l'amorçage jusqu'à la série A. Ce fonds, dirigé par Thandiwe Maqetuka et soutenu par Knife Capital et Thinkroom, vise une première clôture à hauteur de 150 millions de rands.

Le fonds prévoit d'investir dans 15 à 20 entreprises, la plupart des investissements étant réalisés en Afrique du Sud, avec quelques opérations sélectionnées dans d'autres pays d'Afrique. Grindstone apportera des capitaux ainsi qu'un accompagnement en matière de gouvernance, de commercialisation, de stratégie, de levée de fonds et de préparation aux sorties. Le fonds cible des entreprises qui génèrent déjà du chiffre d'affaires mais qui ont besoin de capitaux pour atteindre un stade où des investisseurs plus importants peuvent intervenir.

Ce nouveau fonds fait suite au Grindstone Ventures Fund I, qui a investi dans 7 entreprises, dont Locstat, Welo et AgriLogiQ. Grindstone a indiqué que le premier fonds était en passe de finaliser une sortie qui permettra de restituer le capital aux investisseurs. Knife Capital et Thinkroom apporteront un soutien en matière d'investissement, d'exploitation et de développement des entreprises au nouveau portefeuille.

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Grindstone vise à combler un vide entre le financement d'amorçage et la levée de fonds de série A en Afrique. Une étude publiée en 2026 a révélé que seules 10 des 105 start-ups africaines ayant levé des fonds d'amorçage en 2022 avaient mené à bien une levée de fonds de série A au cours des 34 mois suivants. 81 sont restées actives sans lever de nouveaux capitaux.

Le fonds prévoit également qu'au moins 50 % des entreprises de son portefeuille soient détenues par des personnes noires et vise à assurer une représentation des femmes parmi les fondatrices et les dirigeantes. Maqetuka a déclaré que le fonds se concentrerait sur la rentabilité tout en élargissant l'accès au capital institutionnel pour les fondateurs ayant reçu moins de financements en capital-risque.

Points clés à retenir

Le fonds de 500 millions de rands de Grindstone cible une étape à laquelle de nombreuses start-ups africaines cessent de progresser. Le capital d'amorçage peut aider une entreprise à lancer un produit et à prouver que les clients sont prêts à payer, mais pour atteindre la série A, il faut davantage de chiffre d'affaires, une gouvernance solide, des systèmes de gestion efficaces et la preuve que l'activité peut se développer à grande échelle.

Les données relatives à la cohorte africaine de capital d'amorçage de 2022 illustrent l'ampleur du problème : seules 10 entreprises sur 105 ont atteint la série A dans un délai de 34 mois, tandis que 81 sont restées actives sans parvenir à lever des fonds lors du tour suivant. Cela ouvre des perspectives aux fonds disposés à investir dès les premiers signes de demande commerciale, mais avant qu'une entreprise ne réponde aux exigences des investisseurs plus importants.

Grindstone maintient également son portefeuille prévu entre 15 et 20 entreprises, ce qui lui permettrait de réaliser des investissements plus importants et de réserver des capitaux pour des tours de financement ultérieurs, plutôt que de répartir le fonds entre de nombreuses start-ups. Son objectif de première clôture, fixé à 150 millions de rands, montrera l'ampleur de la demande des investisseurs pour cette stratégie.

La sortie prévue du premier fonds pourrait également avoir son importance, car les fonds de capital-risque africains ont besoin de plus de rendements en espèces pour attirer les fonds de pension, les family offices et d'autres institutions. Si Grindstone parvient à accompagner les entreprises de la phase d'amorçage jusqu'aux tours de financement ultérieurs et aux sorties, ce modèle pourrait apporter davantage de capitaux pour combler le déficit de financement qu'il vise à combler.