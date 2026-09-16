Tunisie: Nabeul - Lancement des travaux de l'université d'été tuniso-algérienne »Joussour »

Le coup d'envoi de l'université d'été tuniso-algérienne pour les médias et l'immunité sociétale « Joussour », organisée par l'Union nationale des journalistes et professionnels de l'information algériens (UNJIA), a été donné, mercredi, à Hammamet (gouvernorat de Nabeul), du 15 au 20 septembre courant, avec la participation de plusieurs journalistes algériens et tunisiens et sous le slogan « De la solidarité à la coopération : un média qui construit l'immunité ».

Dans une déclaration à l'agence TAP, Mosbeh Kédidi, secrétaire général de l'UNJIA a indiqué que l'organisation de cette université d'été vise principalement à explorer les moyens de renforcer la coopération et le rapprochement entre les journalistes des deux pays et à « construire un pont d'amour et de fraternité contre le discours de haine, l'incitation à la haine et tout ce qui détruit et ne construit pas», a-t-il dit.

L'organisation de cette université d'été en Tunisie, a-t-il dit, vise à mettre en place un réseau de journalistes algériens et tunisiens afin de renforcer le rapprochement entre eux, ajoutant que le programme de l'université comprend de nombreux ateliers interactifs sur le rapprochement entre les deux peuples, ainsi que des ateliers de formation abordant notamment la question de l'intelligence artificielle, le rôle des médias dans la couverture des crises et la manière de couvrir les catastrophes naturelles, à l'instar des incendies, outre un atelier sur l'information environnementale.

Il a indiqué que l'Union avait lancé cette initiative en collaboration avec l'Association internationale pour la défense des droits de l'homme et des médias, convaincu de l'importance du rôle du réseau dans l'échange d'informations entre les journalistes des deux pays.

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Elle vise à leur fournir les informations fiables et crédibles dont ils ont besoin, afin de contrer ce qu'il a qualifié de « porte-parole étrangers » qui agissent contre les intérêts des deux pays, et renforcer le rapprochement entre la Tunisie et l'Algérie.

Il a aussi déclaré que l'Union va oeuvrer, lors de la deuxième université d'été qui se tiendra en Algérie avec la participation de journalistes tunisiens, à élargir la coopération afin d'inclure, outre le Syndicat national des journalistes tunisiens, d'autres associations et syndicats des pays voisins, à renforcer la communication avec ces structures professionnelles et à élargir ainsi le réseau des journalistes contre les discours de haine.