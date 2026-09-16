Tunisie: Le CAB opte pour la continuité - Une ambiance sereine

La prolongation du mandat du comité directeur de trois mois a permis aux Cabistes de travailler dans la sérénité.

La stabilité au niveau de l'administration ne peut avoir que des répercussions positives sur le moral des joueurs et du staff technique. Profitant du repos forcé du week-end passé en raison de l'engagement du CSS en Coupe de la CAF, le CAB a disputé un match amical contre l'ASS, question de ne pas perdre le rythme. L'entraîneur a, donc, exploité cette occasion pour améliorer la forme physique des joueurs et faire assimiler davantage les automatismes qui vont avec leurs qualités techniques.

Il a surtout fait une large revue d'effectif afin de donner à un maximum de joueurs un temps de jeu suffisant qui leur permet d'être compétitifs au moment opportun. Outre la victoire de 2 à 1 (buts de Lamine Ba), on a découvert Bilel Ouni, retrouvé Arfaoui, Iyed Midani, Ayende et le gardien de but Moetez Hanzouli. En revanche, Traoré, Mhamdi et Chihi étaient absents alors que Mouelhi a été prêté à l'UST pour un an. Le match retard contre le CSS, dimanche prochain à Sfax, constitue la préoccupation dans l'immédiat pour Mohamed Azaiez.

Chaâbane et Abdelli en U20

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Les jeunes Amine Chaâbane et Chiheb Abdelli sont convoqués en équipe de Tunisie des moins de 20 ans pour participer au tournoi d'Afrique du Nord. Une première étape pour la préparation de la Coupe d'Afrique 2027.

Handball : réunion avec le gouverneur

Le président de la section de Handball et son adjoint étaient invités par le gouverneur de Bizerte pour discuter des besoins urgents de ladite section. Parmi les problèmes qui se renouvellent chaque année, il y a celui de l'horaire des entraînements à la salle d'El Bhira, un handicap majeur pour les joueurs. En effet, il n'est pas commode du tout de se trouver baladé suivant les disponibilités d'autres équipes pour pouvoir se faire une «place» et trouver du temps pour s'entraîner tranquillement. Dans la même réunion, il a été évoqué avec insistance le peu, voire l'absence, de soutien matériel à la section Handball du CAB. Pourtant, il s'agit d'une discipline qui a donné des sensations au public «jaune et noir», ces dernières saisons, ratant à chaque fois de très peu l'accession parmi l'élite.