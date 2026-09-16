Tunisie: Le ministre de la Défense nationale reçoit le commandant de la Sixième flotte américaine

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu, mercredi, au siège du ministère, le commandant de la Sixième flotte américaine, le vice-amiral Jeffrey Anderson, en visite en Tunisie à l'occasion de l'exercice naval multilatéral « Phoenix Express 26 ».

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie et du chef d'état-major de la Marine nationale, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministre a, à cette occasion, souligné la solidité des relations historiques et d'amitié qui unissent la Tunisie et les États-Unis, se félicitant du niveau de la coopération militaire entre les deux pays, caractérisée, selon lui, par sa profondeur, sa continuité et sa diversité. Ces caractéristiques ont permis, a-t-il poursuivi, d'établir un partenariat stratégique à long terme, fondé sur la confiance et le respect mutuels ainsi que sur le partage de valeurs, de principes et d'intérêts communs.

Il a ajouté que le programme de coopération bilatérale ne se limite pas au soutien logistique et technique et au renforcement des capacités opérationnelles de l'Armée nationale, mais englobe également l'entraînement et la formation, l'échange d'expertises et les exercices militaires conjoints.

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Le ministre a exprimé, à ce propos, son souhait d'élargir cette coopération dans les domaines de la réponse efficace aux menaces maritimes, du renforcement du renseignement, du développement des capacités des forces navales et de l'amélioration de leur niveau de préparation, compte tenu des mutations géostratégiques que connaît la région.

Ces mutations s'accompagnent d'une montée des défis et des menaces, dont terrorisme, la criminalité organisée transfrontalière, la traite des êtres humains, la contrebande et le trafic de stupéfiants, selon la même source.

Khaled Shili a affirmé aussi que la Tunisie constitue un facteur central de sécurité et de stabilité dans la région méditerranéenne, un partenaire stratégique et une plateforme de coopération et d'influence positive dans la région.

Il a déclaré que la Tunisie dispose des atouts nécessaires pour devenir un pôle régional dans le domaine de l'entraînement et de la formation militaires selon les normes de référence, surtout à travers le Centre d'excellence des forces spéciales navales.

Il a indiqué, dans ce cadre, que l'accueil par la Tunisie de la nouvelle édition de l'exercice naval multilatéral « Phoenix Express » reflète, d'une part, sa capacité à accueillir et à diriger des activités militaires multinationales et, d'autre part, le niveau élevé de préparation et d'interopérabilité opérationnelle entre la Marine tunisienne et les marines participant à l'exercice.

De son côté, le commandant de la Sixième flotte américaine, Jeffrey Anderson, a salué la coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis, ainsi que les compétences et les capacités de formation de la Marine tunisienne.

Il a également réaffirmé l'engagement de l'administration américaine à poursuivre le renforcement et le développement de la coopération bilatérale et à soutenir les capacités navales de l'armée tunisienne, dans l'intérêt des deux parties et de la sécurité régionale.

Rappelons que la Tunisie accueille, du 6 au 18 septembre, les activités de l'exercice naval multilatéral « Phoenix Express 26 », en coopération avec le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). Cet exercice s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la Tunisie en tant que partenaire central du dispositif de sécurité maritime et de la promotion de la coopération et de la coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux.

Quelque 400 militaires et observateurs représentant 12 pays participent à l'exercice : l'Algérie, la Libye, le Maroc, l'Égypte, la Turquie, l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, la Géorgie, les États-Unis et la Tunisie, pays hôte. Les exercices ont débuté à la base navale principale de La Goulette ainsi qu'à la base navale de Bizerte.