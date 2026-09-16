Tunisie: Programme présidentiel - Le volet social, incontournable pour un développement équitable

Le projet pour la Tunisie nouvelle, porté par le Président Kaïs Saïed depuis son arrivée au pouvoir et renforcé lors de son second mandat à la suite de l'élection présidentielle de 2024, est basé sur une réforme tous azimuts portant sur les différents domaines de la dynamique nationale, en l'occurrence politique, institutionnelle et socioéconomique du pays.

Plus encore, ce projet ne repose pas sur de simples promesses électorales, mais bel et bien sur de véritables engagements dans le but évident d'améliorer, sensiblement, les conditions de vie des citoyens à travers les diverses régions du pays sans distinction et sans sicrimination.

Plus encore, des mesures sont mises en oeuvre en faveur, justement, des zones marginalisées et destinées à offrir à tout le peuple les ingrédients d'un développement homogène grâce à une détermination sans faille consistant à relever les défis et à gagner les paris dans le cadre d'une lutte sans répit contre les résidus négatifs du passé tout en poursuivant résolument le décollage entamé depuis l'annonce du lancement du processus du 25 juillet 2021.

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En effet, on peut mettre en avant trois axes fondamentaux inscrits dans ce projet, à savoir la démocratie par la base, les entreprises communautaires et la guerre de libération nationale qui consiste en une lutte sans discontinuité contre la corruption et le monopole.

Ces trois points qualifiés comme faisant partie des clés du programme présidentiel sont en train d'être mis en place comme promis. La démocratie par la base est déjà effective avec l'instauration du Conseil des districts et des régions qui est opérationnel aux côtés de la première Chambre, dite classique, à savoir l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le deuxième point de taille dudit projet n'est autre que celui de la création des entreprises communautaires, une structure créée par le décret n°15 de mars 2022 dont la première a été concrétisée le 2 octobre 2022 en vue de promouvoir le développement local, sachant qu'il est considéré par le Chef de l'Etat comme étant un des éléments-phares du nouveau système politico-socioéconomique censé être une réplique exemplaire et inédite aux problématiques posées au pays.

Rappelons que le principe essentiel de ce mécanisme consiste à mettre à la disposition d'un certain nombre de citoyens d'un lieu donné et constitués en entreprise, des terres ou des biens immobiliers pour développer des projets à partir des ressources et des spécificités locales, les habitants apportant leur part au capital. Autrement dit, il s'agit d'un exercice collectif d'une activité économique.

Le même projet présidentiel se distingue, également par d'autres titres touchant, surtout, au volet social dans le sens où le discours présidentiel est souvent marqué par l'insistance sur l'idée de l'Etat social qu'il est décidé à réaliser en faveur des diverses catégories de la population .

Dans ce contexte, on peut relever trois secteurs essentiels afin de placer tous les citoyens sur un pied d'égalité à propos des secteurs de la santé, de l'éducation, du transport et du logement qui représentent des domaines susceptibles de fournir aux Tunisiennes et aux Tunisiens des satisfactions, surtout si l'on sait l'intérêt particulier accordé par l'Etat et les autorités compétentes afin de les faire élever à des paliers supérieurs conformément aux attentes et aux aspirations du peuple.