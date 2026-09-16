Tunisie / Côte d'Ivoire - Vers un renforcement de la coopération industrielle et énergétique

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a reçu, mercredi, au siège du ministère, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, Malan Niamke Ebagnilin Benjamin, en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire et de développer les échanges et les investissements bilatéraux, à la lumière des potentialités et opportunités offertes par les deux pays.

Les discussions ont notamment porté sur les perspectives de coopération dans le secteur industriel, particulièrement dans les industries manufacturières, pharmaceutiques et de l'emballage, à travers l'encouragement des partenariats entre entreprises tunisiennes et ivoiriennes et l'échange d'expertises et d'expériences.

Cette coopération devrait contribuer au développement des chaînes de valeur, à la création de nouvelles opportunités d'investissement et au renforcement de l'intégration industrielle entre les deux pays.

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Les deux parties ont également examiné les moyens de consolider la coopération dans les domaines de l'énergie et de la transition énergétique, notamment à travers le développement de projets communs dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Slah Zouari a réaffirmé la volonté de la Tunisie de poursuivre et de développer ses relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée, dans l'intérêt commun des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur ivoirien a souligné l'importance de renforcer le partenariat avec la Tunisie, mettant en avant les expertises, les compétences et les potentialités tunisiennes susceptibles de contribuer au développement de la coopération économique et industrielle bilatérale.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination et les échanges de visites afin d'identifier de nouvelles opportunités de coopération et de favoriser la mise en place de partenariats entre les acteurs économiques des secteurs public et privé des deux pays.