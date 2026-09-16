Tunisie: Commerce extérieur - l'Italie, premier fournisseur européen du pays

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Italie ont atteint 14,958 milliards de dinars au cours des huit premiers mois de 2026, soit environ 4,42 milliards d'euros, confirmant l'Italie comme le premier fournisseur européen de la Tunisie et son deuxième partenaire commercial global, selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INS).

Citée par Agenzia Nova, la même source ajoute que les exportations tunisiennes vers l'Italie se sont élevées à 7,535 milliards de dinars, contre 7,162 milliards durant la même période de 2025, enregistrant ainsi une progression de 5,2 %. Les importations tunisiennes en provenance d'Italie ont, pour leur part, atteint 7,423 milliards de dinars, contre 6,363 milliards un an auparavant, soit une hausse de 16,7 %.

Cette progression des importations permet à l'Italie de conserver la première place parmi les fournisseurs européens de la Tunisie, devant la France, dont les ventes vers le marché tunisien se sont établies à 7,136 milliards de dinars, et l'Allemagne, avec 4,947 milliards de dinars.

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Du côté des exportations tunisiennes, la France demeure le premier marché européen, avec 10,036 milliards de dinars, suivie de l'Italie avec 7,535 milliards et de l'Allemagne avec 6,158 milliards. En termes d'échanges globaux, la France, l'Italie et l'Allemagne restent ainsi les trois principaux partenaires commerciaux européens de la Tunisie, avec respectivement 17,17 milliards, 14,96 milliards et 11,10 milliards de dinars.

Un commerce extérieur tunisien en expansion

Les performances enregistrées avec l'Italie interviennent dans un contexte de progression générale du commerce extérieur tunisien. Entre janvier et août 2026, les exportations nationales ont atteint 44,672 milliards de dinars, contre 41,372 milliards durant la même période de 2025, soit une hausse de 8 %.

Les importations ont progressé à un rythme plus soutenu, atteignant 62,525 milliards de dinars, contre 56,011 milliards un an auparavant, soit une augmentation de 11,6 %. Cette évolution a entraîné un creusement du déficit commercial, passé de 14,639 milliards à 17,854 milliards de dinars, tandis que le taux de couverture est descendu de 73,9 % à 71,4 %.

Par secteur, les exportations tunisiennes ont notamment bénéficié de la progression de l'industrie mécanique et électrique, en hausse de 8,5 %, ainsi que de l'industrie agroalimentaire, qui a enregistré une croissance de 20,8 %. Les exportations d'huile d'olive ont atteint 3,770 milliards de dinars, contre 2,702 milliards sur les huit premiers mois de 2025.

Le secteur énergétique a également enregistré une forte progression, avec une hausse de 44,3 % des exportations, portée notamment par les produits raffinés, dont les ventes sont passées de 504,2 millions à 1,115 milliard de dinars.

À l'inverse, les exportations du secteur minier, phosphates et dérivés ont reculé de 12 %, tandis que celles du textile, habillement et cuir ont diminué de 4,8 %.

L'énergie, principal facteur du déficit

Sur le volet des importations, les achats de produits énergétiques ont augmenté de 28,5 %, ceux des produits alimentaires de 17,1 %, tandis que les importations de biens d'investissement ont progressé de 6,2 %. Les achats de biens de consommation et de matières premières et demi-produits ont également augmenté, respectivement de 8,2 % et 7,9 %.

L'Union européenne demeure le principal partenaire commercial de la Tunisie, absorbant 70,2 % des exportations tunisiennes. Les ventes tunisiennes vers l'UE ont atteint 31,346 milliards de dinars à fin août, contre 29,166 milliards durant la même période de 2025.

Hors UE, les exportations tunisiennes ont notamment progressé vers l'Égypte (+76,6 %) et l'Arabie saoudite (+50,4 %), alors qu'elles ont diminué vers le Maroc (-25,1 %), l'Algérie (-13,1 %) et la Libye (-1,1 %).

Le déficit énergétique demeure enfin le principal déséquilibre de la balance commerciale tunisienne. Il s'est établi à 8,930 milliards de dinars au cours des huit premiers mois de 2026, contre 7,148 milliards durant la même période de 2025.