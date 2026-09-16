Tunisie: Pourquoi - Affichage des prix défaillant !

Pour éviter les reproches des brigades économiques pour absence d'affichage de prix, beaucoup de magasins installent des lecteurs électroniques de codes à barre pour permettre aux clients de vérifier eux-mêmes les prix avant la décision d'achat.

Toutefois, cette solution devient gênante, voire caduque, lorsque le non+affichage des prix concerne plusieurs articles ou rayons.

Il en résulte des files d'attente devant le lecteur électronique dédié, chacun des clients avec plusieurs articles à vérifier à la main ou dans le caddy.

Affichez les prix !