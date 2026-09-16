Tunisie: Ligue 1 - L'USM affronte l'ESZ - Débloquer le compteur de confiance

C'est au prix d'une haute intensité collective que les Bleus pourraient s'imposer à Djerba Midoun.

A l'épreuve du déplacement, l'USM se mesure cet après-midi à l'ES Zarzis du côté du stade Mustapha Douri de Midoun dans le cadre de la mise à jour de la 3e journée de L1.

A la relance, les Usémistes de Romain Folz tenteront de renouer avec la victoire, et ce, après avoir été tenus en échec par l'USBG récemment. Une victoire au forceps face au ST, un nul vierge face à l'ESHS lors du warm-up de la compétition et enfin une parité contre l'USBG, un partage des points (3-3) qui a mis à nu les lacunes défensives des Bleus, le technicien de l'USM devra forcément identifier les failles et introduire des correctifs dès aujourd'hui en croisant l'ESZ à Djerba.

Transitions rapides vers l'attaque, clé du match

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A Midoun, en l'absence du milieu Miras Ben Hassen, touché au front face à l'USBG et probablement ménagé aujourd'hui, le staff lancerait la sentinelle Ousmane Diané d'entrée, quoique Chaïm Djebali peut aussi faire l'affaire. Ce faisant, volet charpente globale de l'équipe, pas de gros changements attendus, mais la ligne d'attaque pourrait subir un léger réajustement avec éventuellement l'introduction d'entrée d'un 3e attaquant qui pourrait être Adnene Yaâkoubi, un élément qui peut aussi serrer dans le rond central derrière le duo d'avants Ahmed Bouassida-Yassine Amri. Là aussi, le staff peut aussi compter sur le jeune Sami Bouali, un profil d'ailier droit assez vif et utile en situation de contre éclair.

Au révélateur de l'ESZ, un adversaire qui a franchi un palier depuis quelque temps, comme en atteste son récent passage au tour suivant de la Coupe de la Confédération, les gars du Ribat devraient se produire via un plan de jeu en 5-3-2 avec Ahmed Slimane dans les bois et une ligne défensive formée des Raed Bouchiba, Youssef Herch, Rayen Azouz, Youssef Benga et Mahmoud Ghorbal. Au milieu, l'on retrouverait Salah Barhoumi aux côtés du Malgache Behaja Tsirava et de Chaïm Djebali. Enfin, en attaque, toujours sous l'impulsion du médian central Salah Barhoumi, Ahmed Bouassida et Yassine Amri tenteront de concrétiser les occasions qui se présenteront. Appuyée à un système qui proposerait une solidité défensive maximale tout en permettant des transitions rapides vers l'attaque, l'USM ira défier l'ES Zarzis à Djerba avec la conviction que le coup est jouable.