Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - le Fima 2026 annulé

Le Festival international de musique et des arts (Fima) ne se tiendra pas cette année. Le directeur manager de ce festival, Médard Mbongo, a dû prendre la décision difficile d'annuler l'événement en raison d'un manque de financement.

L'association qui organise le Fima souhaite faire une pause pour réfléchir à un nouveau modèle et se réinventer afin de repartir sur des bases solides en 2027. En effet, depuis quelques années, le Fima se déroule sans subsides, cela avait d'ailleurs fragilisé les éditions précédentes sans toutefois les empêcher d'avoir lieu.

Mais comme une plaie qui ne cicatrise pas, la douleur s'est corsée, les fortes baisses de trésorerie ont eu raison de ce mythique festival gratuit en plein air, organisé chaque année dans le quartier 418 Makayabou, dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire.

Avec un coeur triste, le directeur manager du Fima, Médard Mbongo, a annoncé lundi aux Dépêches de Brazzaville l'annulation de l'édition 2026 tout en évoquant des raisons économiques, avec le coût des cachets des artistes.

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Pour Médard Mbongo, cette décision n'a pas été facile à prendre, et il a tenu à rassurer le public que le Fima n'est pas supprimé. « Il s'agit là juste d'une pause pour mieux revenir en 2027 », a-t-il déclaré. Il faut dire que le Fima est l'un des rares festivals de musique à fonctionner sans subventions ni bénévoles. Depuis plus d'une décennie, ce festival anime le coeur de la ville de Pointe-Noire, attirant un large public d'amateurs de musique et des arts. Chaque année, le festival propose une programmation différente et internationale. Ouvert à tous les genres musicaux, ndombolo, rap, reggae, musique religieuse et bien d'autres, le Fima permet à plusieurs groupes et DJ de se faire connaître.

Notons que le Fima a innové depuis un certain temps, malheureusement l'équilibre financier n'a pas suivi. Pour ses organisateurs, cette pause est un moyen de se donner le temps de bien se préparer pour revenir l'année prochaine. Aussi ont-ils affirmé que ces derniers mois auront permis de comprendre les besoins réels, puis de proposer quelque chose de plus solide pour les prochaines années.