Congo-Brazzaville: Environnement des affaires - la Chambre consulaire de Pointe-Noire et l'API renforcent leur coopération

La Chambre consulaire de Pointe-Noire et l'Agence pour la promotion des investissements (API) ont conclu, mardi 15 septembre, à Pointe-Noire une convention de partenariat destinée à renforcer la promotion de l'espace économique congolais auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

La convention a été signée par le président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, et la directrice générale de l'API, Annick Patricia Mongo. Elle vise notamment à renforcer la promotion de la « marque Congo » et à améliorer la coordination des actions en faveur de l'attractivité du pays.

Aux termes de cet accord, les deux institutions prévoient de mutualiser leurs efforts autour de plusieurs axes, notamment l'échange d'informations économiques, l'organisation conjointe de forums et d'expositions, ainsi que la conduite de missions multisectorielles au Congo et à l'étranger.

Le partenariat prévoit également des actions de plaidoyer en faveur de l'amélioration du climat des affaires et l'organisation de visites d'entreprises, afin de permettre aux investisseurs de mieux connaître le potentiel et les opportunités offerts par l'économie congolaise.

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« C'est une erreur que nous corrigeons en signant cette convention », a indiqué Sylvestre Didier Mavouenzela, mettant en avant la complémentarité des missions dévolues aux deux institutions.

La directrice générale de l'API a, pour sa part, exprimé son soutien à plusieurs initiatives portées par la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Elle a notamment évoqué la dynamisation du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo, dont les activités restent encore limitées.

Annick Patricia Mongo s'est également engagée à accompagner le programme « Destination-Pays », une initiative consacrée à la promotion des opportunités d'affaires offertes par les pays partenaires de la République du Congo.

Liziba, un outil d'information économique

La cérémonie de signature a, par ailleurs, été l'occasion pour la directrice générale de l'API de prendre connaissance des différents services proposés par la Chambre consulaire de Pointe-Noire, notamment la plateforme d'information des entreprises Liziba.

Accessible sur www.liziba.cg, cette plateforme vise à faciliter l'accès à l'information économique, tout en améliorant la visibilité des entreprises et des opportunités d'affaires disponibles au Congo.

À travers cette convention, la Chambre consulaire de Pointe-Noire et l'API entendent ainsi renforcer la complémentarité de leurs interventions, mieux coordonner leurs initiatives et faciliter la mise en relation entre les entreprises congolaises et les investisseurs.

Ce rapprochement s'inscrit dans une démarche visant à accroître la visibilité de l'offre économique du Congo et à soutenir les efforts engagés pour l'amélioration de l'environnement des affaires.