Congo-Brazzaville: Diplomatie nucléaire - Le Congo conserve la présidence de l'Afcone

Gaspard Liyoko Mboyo rempile à la présidence de la Commission africaine de l'énergie nucléaire (Afcone). Réélu pour un nouveau mandat de quatre ans, le Congolais entend poursuivre les efforts engagés pour renforcer les capacités nucléaires du continent et promouvoir l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires.

Pour ce nouveau mandat, la vision portée par l'élu repose sur un double objectif qui promeut une Afrique débarrassée des armes nucléaires et capable, dans le même temps, de tirer pleinement parti des sciences et technologies nucléaires pour soutenir son développement.

Plusieurs chantiers sont inscrits au programme de cette nouvelle mandature. Il s'agit notamment de la transformation des infrastructures nucléaires africaines, du renforcement des cadres nationaux, de l'obtention de garanties de sécurité négatives mais également de la création et de l'équipement de centres spécialisés à travers le continent.

Le développement des formations professionnelles, la conclusion de partenariats internationaux, ainsi que l'harmonisation des protocoles relatifs à la gestion des déchets radioactifs, aux cadres réglementaires et à la sûreté du cycle du combustible nucléaire figurent également parmi les priorités.

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Selon Gaspard Liyoko Mboyo, sa réélection s'inscrit dans la dynamique portée par la vision panafricaine et les orientations stratégiques du chef de l'État congolais, Denis Sassou N'Guesso. « Ce nouveau mandat intervient alors que plusieurs pays africains, dont le Congo, s'intéressent davantage au nucléaire civil pour répondre à leurs besoins dans des secteurs stratégiques, notamment l'énergie, la santé et l'agriculture », a-t-il souligné.

Spécialiste du droit nucléaire, du droit des armes de destruction massive et du droit spatial international, Gaspard Liyoko Mboyo, reconduit en août dernier, est présenté comme un expert des questions de désarmement, de sécurité, de non-prolifération et de diplomatie nucléaires.

Polyglotte, il défend depuis plusieurs années le recours aux solutions scientifiques et technologiques pour accompagner le développement socio-économique du continent.

Son expérience diplomatique, associée à ses fonctions d'inspecteur et d'ingénieur en garanties nucléaires, lui a permis de contribuer au rapprochement des blocs économiques régionaux et à l'alignement de l'agenda nucléaire africain sur les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Sous sa direction, l'Afcone entend ainsi promouvoir une approche du nucléaire qui ne se limite pas aux questions de contrôle et de non-prolifération, mais qui met également en avant les applications pacifiques des technologies nucléaires comme levier de développement du continent.