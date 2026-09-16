Algérie: Hidaoui participe à une rencontre de haut niveau sur les politiques de jeunesse

16 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a participé, à Sverdlovsk (Russie), à une rencontre de haut niveau consacrée aux politiques de jeunesse à l'échelle locale, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Dans le cadre de sa participation aux activités du Festival international de la jeunesse 2026, qui se tient dans la ville russe d'Ekaterinbourg, M. Hidaoui a pris part, mardi, à une rencontre de haut niveau réunissant les responsables des politiques de jeunesse de 17 pays et le gouverneur de la région de Sverdlovsk, Denis Pasler, dans le cadre du programme des politiques de jeunesse à l'échelle locale, précise le communiqué.

Cette rencontre a permis "un échange de vues et d'expertises sur les politiques de jeunesse et les moyens de les développer dans les domaines de l'éducation, des échanges internationaux, du sport, de la formation professionnelle, ainsi qu'en matière d'accompagnement des jeunes afin de leur permettre de concrétiser leurs idées et leurs initiatives".

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A cette occasion, la partie russe a présenté l'expérience de la région de Sverdlovsk en matière de politiques de jeunesse, notamment l'orientation professionnelle, le développement des établissements d'enseignement supérieur et de formation, et les programmes d'échanges internationaux de jeunes, en sus d'un nombre de mécanismes visant à répondre aux aspirations des jeunes et à soutenir leurs capacités et leurs initiatives.

De son côté, M. Hidaoui a mis en avant la "solidité des relations algéro-russes, en particulier dans le domaine de la jeunesse", soulignant la nécessité de poursuivre le renforcement de la coopération et des échanges d'expertises et d'expériences entre les deux pays, de manière à "ouvrir des perspectives plus larges aux initiatives et aux programmes conjoints destinés aux jeunes", ajoute la même source.

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